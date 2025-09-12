पहले हवस बुझाई फिर सीने पर 51 बार पेचकस गोदा… ये खौफनाक कांड करने फ्लाइट से रायपुर पहुंचा था आरोपी, जानें पूरी वारदात

मामले की सुनवाई कोरबा के विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) में चल रही थी। न्यायाधीश जयदीप शर्मा की अदालत ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर सहबान को युवती से दुष्कर्म और सूजानुमा औजार से हत्या का दोषी ठहराया। उसे कोर्ट ने आजीवान करावास की सजा सुनाया। साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया। कोरबा के विशेष न्यायालय में इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने की। लड़की जब स्कूल की पढ़ाई कर रही थी तभी कंडेक्टर सहबान से परिचय हुआ था।