Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

पहले हवस बुझाई फिर सीने पर 51 बार पेचकस गोदा… ये खौफनाक कांड करने फ्लाइट से रायपुर पहुंचा था आरोपी, जानें पूरी वारदात

Murder Case: घर में घुसकर दुष्कर्म और पेचकस से गोदकर युवती की हत्या के करीब ढाई साल पुराने मामले में कोरबा की स्पेशल कोर्ट ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 12, 2025

सनसनी फैलाने वाला मामला | पत्रिका फाइल फोटो।
सनसनी फैलाने वाला मामला | पत्रिका फाइल फोटो।

CG Murder Case: घर में घुसकर दुष्कर्म और पेचकस से गोदकर युवती की हत्या के करीब ढाई साल पुराने मामले में कोरबा की स्पेशल कोर्ट ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

घटना कोरबा शहर की है। कोरबा में रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई थी। थाना कोतवाली चौकी सीएसईबी में पुलिस ने केस दर्जकर छानबीन शुरू की। हत्या के आरोप में जशपुर जिले के बगीचा में रहने वाले सहबान खान उम्र 30 को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सहबान ने घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म और हत्या करना स्वीकार किया था। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर सूजानुमा औजार से 51 बार गोदने की पुष्टि हुई थी। इसमें 23 युवती के सीने को गोदा गया था।

ये भी पढ़ें

CG Murder Case: मार दिया, मार दिया… टंगिया से ताबड़तोड़ वार कर महिला की हत्या, दोषी को आजीवन कारावास
जगदलपुर
हत्या | पत्रिका फाइल फोटो।

जीवनभर सलाखों के पीछे रहेगा कातिल सहबान

मामले की सुनवाई कोरबा के विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) में चल रही थी। न्यायाधीश जयदीप शर्मा की अदालत ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर सहबान को युवती से दुष्कर्म और सूजानुमा औजार से हत्या का दोषी ठहराया। उसे कोर्ट ने आजीवान करावास की सजा सुनाया। साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया। कोरबा के विशेष न्यायालय में इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने की। लड़की जब स्कूल की पढ़ाई कर रही थी तभी कंडेक्टर सहबान से परिचय हुआ था।

घटना के समय घर में अकेली थी लड़की, माता-पिता गए थे ड्यूटी

जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन लड़की घर में अकेली थी। घटना के दिन सुबह करीब 9.30 बजे उसकी मां स्कूल ड्यूटी गई थी। जबकि सुबह करीब 8.30 बजे पिता कोरबा के ट्रांसपोर्टनगर में स्थित एक निजी कंपनी में काम करने गए थे। दोपहर करीब 12.30 बजे लड़की के भाई ने माता-पिता को फोनकर घटना के बारे बताया, तब माता-पिता घर पहुंचे।

उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जमीन पर चित अवस्था में पड़ी है। मुंह और नाक से खुन निकल रहा है। सीने के पास कपड़े में खून था। लड़की के चेहरा, गर्दन और हाथ के अलावा अन्य हिस्सों में भी सूजानुमा औजार से गोदने के निशान थे। परिवार ने घटना की सूचना आसपास के लोगाें को दी थी। पुलिस को अवगत कराया था। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई थी।

लड़की के घर बिस्तर पर शर्ट में मिला था सहबान के हवाई जहाज और बस का टिकट

हत्याकांड की जांच के दौरान लड़की के घर बिस्तर पर एक शर्ट पुलिस को मिला था। इसमें एक हवाई जहाज और बस का टिकट था। उसपर यात्री का नाम सहबान लिखा हुआ था। पुलिस ने सहबान के बारे में पता लगाया। काफी कोशिश के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, तब पूछताछ में इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस को जानकारी मिली कि वह गर्लफ्रेंड की हत्या के लिए हवाई जहाज से रायपुर पहुंचा था। वहां से बस में सफर कर कोरबा तक आया था।

दूसरे लड़के से बातचीत करने से था नाराज

सहबान का आरोप था कि उसकी गर्लफ्रेंड जशपुर में रहने वाले एक अन्य युवक से बातचीत करती थी। इसे लेकर सहबान अलग- अलग नंबर से लड़की को फोनकर गाली-गलौच करता था।

ये भी पढ़ें

पंचायत राजनीति में खूनी खेल! 6-7 लोगों ने मिलकर की उपसरपंच की हत्या, शव को बाइक समेत नदी में फेंका, मचा बवाल
जांजगीर चंपा
CAF जवान ने साली और चाचा ससुर को मारी गोली, चौंकाने वाली वजह आई सामने, जानें...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 12:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / पहले हवस बुझाई फिर सीने पर 51 बार पेचकस गोदा… ये खौफनाक कांड करने फ्लाइट से रायपुर पहुंचा था आरोपी, जानें पूरी वारदात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.