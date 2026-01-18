CG TET Exam: शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी, 1 फरवरी को होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल्स

परीक्षार्थी, परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन करे, जिससे उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे, जिससे उनका फ्रिस्किंग एवं फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से प्रारंभ होगी। मुख्य द्वार सुबह 9 बजे एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे प्रारंभ होगी। दोपहर 2.30 बजे बंद कर दिया जाएगा।