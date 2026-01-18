CG TET Exam: शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी, 1 फरवरी को होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल्स

CG Vyapam Exam (photo-patrika)
CG TET Exam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शीपूर्ण एवं सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने व्यापमं की एक फरवरी को आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले जिले के सभी अभ्यर्थियों को दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक परीक्षा के आयोजन में सहयोग करने को कहा है।
परीक्षार्थी, परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन करे, जिससे उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे, जिससे उनका फ्रिस्किंग एवं फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से प्रारंभ होगी। मुख्य द्वार सुबह 9 बजे एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे प्रारंभ होगी। दोपहर 2.30 बजे बंद कर दिया जाएगा।
हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देना अनिवार्य है। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना अनिवार्य है। स्वेटर के लिए हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी।
परीक्षार्थी फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णत: वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पांइट पेन लेकर ही आए।
व्यापमं की 20 जिलों में एक फरवरी को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा दो पाली में होगी। प्रथम पाली (प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के लिए) में लगभग एक लाख 19 हजार एवं द्वितीय पाली (माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन के लिए) में लगभग 2 लाख 05 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे।
