CG Tourism: ओनाकोना, तांदुला जलाशय और सियादेवी प्रमुख पर्यटक स्थल, लेकिन सुविधाओं की कमी

पूर्व कलेक्टर जन्मजेय महोबे व राजेश सिंह राणा ने अपने कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई थी। यहां जाकर निरीक्षण किया था। जिससे लोग इस क़ब्र समूह के इतिहास के बारे में जान सके। हालांकि पुरातत्व विभाग ने यहां सूचना बोर्ड लगाकर इसके इतिहास के बारे में जानकारी दी है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं होने के कारण यहां लोगों का आना जाना कम है। यह जगह मुख्य मार्ग से लगी हुई है।