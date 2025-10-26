CG Weather Update: मौसम ने बदली करवट, बारिश में किसानों की बढ़ी चिंता, धान की कटाई में व्यस्त…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बार फिर मौसम बदला। शनिवार को सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। बादल छाए रहे और जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी हलकी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने व हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं खराब मौसम व हल्की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।