Chhattisgarh News: इस जिले के 8 जर्जर सड़कों का होगा नवीनीकरण, शासन से मिली स्वीकृति, देखें List

Chhattisgarh News: बालोद जिले की 8 जर्जर सड़कों का अब नवीनीकरण किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति शासन से मिल गई है। दरअसल बीते माह जब जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा बालोद आए थे। तब भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने ग्रामीणों से मिले मांग पत्र को प्रभारी मंत्री को दिया था, जिस पर प्रभारी मंत्री ने स्वीकृति दे दी।