Chhattisgarh News: इस जिले के 8 जर्जर सड़कों का होगा नवीनीकरण, शासन से मिली स्वीकृति, देखें List

Chhattisgarh News: बालोद जिले की 8 जर्जर सड़कों का अब नवीनीकरण किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति शासन से मिल गई है। दरअसल बीते माह जब जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा बालोद आए थे। तब भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने ग्रामीणों से मिले मांग पत्र को प्रभारी मंत्री को दिया था, जिस पर प्रभारी मंत्री ने स्वीकृति दे दी।
अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चयनित सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भाजपा नेताओं ने स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा व वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।
ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़क को लेकर पत्रिका ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण किया था, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने शासन व मंत्री के पास ग्रामीण क्षेत्र की जर्जर सड़कों की स्थिति बताई और अब इन जर्जर सड़कों की स्थिति सुधारी जाएगी।
स्वीकृत सड़कों की सूची
लाटाबोड़ से देवी नवागांव 3.10किमी
डौंडी से कोपेडेरा 9.25 किमी
गुरुर से नारागांव 32.10 किमी
भाटागांव से पायला 4.60 किमी
मेन रोड (एसएच-5) से नेवारीकला 2.55 किमी
पीचेटोला जबकसा से नर्रालगुड़ा 2.20 किमी
मेन रोड (टी-07) से चिखली 2.60 किमी
केरी जुंगेरा जामड़ी से पाटेश्वरघाम 4.60 किमी