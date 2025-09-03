Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

Good News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 12 नई सड़कों का जल्द होगा निर्माण, मिलेगी ये सुविधा

Good News: धमतरी शहरवासियों को शीघ्र ही आवागमन की और अधिक सुगम सुविधाएं मिलने जा रही हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग को शहर के लिए नवीन सड़क निर्माण का नक्शा और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे।

धमतरी

Khyati Parihar

Sep 03, 2025

12 नई सड़कों का जल्द होगा निर्माण (फोटो-पत्रिका)
12 नई सड़कों का जल्द होगा निर्माण (फोटो-पत्रिका)

Good News: धमतरी शहरवासियों को शीघ्र ही आवागमन की और अधिक सुगम सुविधाएं मिलने जा रही हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग को शहर के लिए नवीन सड़क निर्माण का नक्शा और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे।

इसी कड़ी में विभाग द्वारा 12 विभिन्न मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं नवनिर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिनकी कुल लंबाई 23 किलोमीटर होगी। इस स्वीकृति के तहत शहर के मुख्य मार्गों से लेकर मोहल्लों और बस्तियों को जोड़ने वाले आंतरिक मार्गों तक सड़क निर्माण का कार्य होगा।

प्रस्तावित परियोजनाओं में अमलतास कॉलोनी से पॉलीटेक्निक कॉलेज कलेक्टोरेट मार्ग, श्यामतराई से भटगांव मार्ग, रूद्रेश्वर मंदिर से नहर किनारे के मार्गए रूद्री बैराज से राज्य मार्ग तक तथा रूद्रेश्वर मंदिर से करैठा गांव होते हुए राज्य मार्ग तक बीटी सड़क का निर्माण शामिल है।

Published on:

03 Sept 2025 11:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Good News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 12 नई सड़कों का जल्द होगा निर्माण, मिलेगी ये सुविधा

