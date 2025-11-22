CG News: नहाने के बाद सीने में हुआ दर्द, CISF जवान का हार्ट अटैक से हो गई मौत

तभी अचानक सीने में दर्द होने जैसा लगा और अपने कमरे के बैड में लेट गया। परिजनों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी मासूम बच्ची है। अब परिजन उनके भाई व बहन का इंतजार कर रहे हैं। दोनों भाई बहन भी भारतीय सेना में हैं। दोनों कल तक गांव आएंगे उनके आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।