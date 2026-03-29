गुड़िया बनी गवाह, अदालत ने माना सच! मूक-बधिर पीड़िता को मिला न्याय, हाईकोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद

जानकारी के मुताबिक, 29 जुलाई 2020 को जब पीड़िता घर में अकेली थी, तब आरोपी रिश्तेदार नीलम कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने इशारों के माध्यम से अपनी मां को पूरी बात बताई और आरोपी की पहचान भी स्पष्ट की। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मूक-बधिर पीड़िता द्वारा संकेतों के माध्यम से दी गई जानकारी भी कानूनी रूप से मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।