घर में सोखता गड्ढा बनाने पर ही मनरेगा में मिलेगा रोजगार

Water Conservation : बालोद जिले की ग्राम पंचायत खुरसुनी के ग्रामीणों व सरपंच ने जल संरक्षण के लिए अहम व्यवस्था बनाई है। ग्राम पंचायत ने अनिवार्य किया है कि जिस घर में सोखता गड्ढा नहीं होगा, उस घर के लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिलेगा। इस नियम के बाद गांव के प्राय: हर घरों में सोखता गड्ढा बनाया है। सरपंच योगेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि गांव में जल संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास हुआ है। यह पहल लगातार घटते भू जल स्तर को देखते हुए की गई है। हर घर सोखता गड्ढा निर्माण से घरों से निकलने वाला पानी गलियों में नहीं बहेगा। पानी भी सोखनक्रिया से जमीन के अंदर जाएगा। इस गांव के लगभग 350 से अधिक घरों में सोखता निर्माण कराया है। जो अन्य गांव के लिए एक प्रेरणा है।