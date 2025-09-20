CG News: किसानों ने जाना धान में लगे कीट से बचाव के उपाय, बस करना होगा ये काम

झुलसा रोग के लिये नाटीवो 75 डब्लूजी/0.4 ग्रा./ली. या ट्राइसाइक्लाजोल कवकनाशी (जैसे-बीम या बान एवं अन्य समान उत्पाद) 6 ग्राम/10 ली. में से किसी भी एक रसायन का छिड़काव 12-15 दिन के अंतर से करें। सब्जियों में विशेषकर कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में चूर्णिल आसिता का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपयोग करें। फलों में विशेषकर नींबू में कैंकर रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसके रोकथाम के लिए प्लांटोमाइसिन 0.5 ग्राम/लीटर से एवं कॉपर आक्सी क्लोराइड 2 ग्राम/लीटर की दर से उपयोग करें।