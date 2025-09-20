Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

CG News: किसानों ने जाना धान में लगे कीट से बचाव के उपाय, बस करना होगा ये काम

CG News: धान के खेत के पानी कम करके 5-7 किलो पोटाश का बुरकाव करके पुन: पानी भरके निकास नाली 3-4 दिन बंद करके रखें। यूरिया का छिड़काव न करें।

बालोद

Love Sonkar

Sep 20, 2025

CG News: किसानों ने जाना धान में लगे कीट से बचाव के उपाय, बस करना होगा ये काम

CG News: कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जिले के विभिन्न भागों में भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान धान की फसल में भूरा माहू का प्रकोप पाया। कृषक खेतों में धान की पुरानी किस्मों जैसे सरना आदि एवं निजी कंपनियों के अनुसंधान किस्मों के धान में कीट प्रकोप अधिक दिखा है। शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए जो पेस्टिसाइड सबसे आखिरी में प्रयोग करना चाहिए, वह सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं जिससे भूरा माहू की समस्या नियंत्रण होने के स्थान पर बढ़ रही है।

भूरा माहू पौधे के मुख्य तना से रस चूसकर पौधों को कमजोर करता है। धान के खेत के पानी कम करके 5-7 किलो पोटाश का बुरकाव करके पुन: पानी भरके निकास नाली 3-4 दिन बंद करके रखें। यूरिया का छिड़काव न करें। पाईमेट्रोजिन 50 डब्ल्यूजी 300 ग्राम या डाईनेट्राफयुरान 20 एसजी 200 ग्राम/ हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान में पत्तीमोड़क एवं झुलसा रोग का प्रकोप भी देखा जा रहा है। पत्तीमोड़क के लिए फिपरोनिल 5 एससी 800 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

झुलसा रोग के लिये नाटीवो 75 डब्लूजी/0.4 ग्रा./ली. या ट्राइसाइक्लाजोल कवकनाशी (जैसे-बीम या बान एवं अन्य समान उत्पाद) 6 ग्राम/10 ली. में से किसी भी एक रसायन का छिड़काव 12-15 दिन के अंतर से करें। सब्जियों में विशेषकर कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में चूर्णिल आसिता का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपयोग करें। फलों में विशेषकर नींबू में कैंकर रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसके रोकथाम के लिए प्लांटोमाइसिन 0.5 ग्राम/लीटर से एवं कॉपर आक्सी क्लोराइड 2 ग्राम/लीटर की दर से उपयोग करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 06:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: किसानों ने जाना धान में लगे कीट से बचाव के उपाय, बस करना होगा ये काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.