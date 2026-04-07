CG News: नक्सलियों के खौफ से मिली मुक्ति, छोटे से गांव पेवारी का बेटा बना सब इंस्पेक्टर, युवाओं के लिए बने प्रेरणा

जनपद पंचायत अध्यक्ष डौंडी मुकेश कौड़ों ने बताया कि इस बेटे ने गरीबी में पढ़ाई कर गांव के साथे जिले का नाम रोशन किया है। कभी हमारे गांव के आसपास नक्सलियों की धमक से हम गांव से निकलने के लिए भी डरते थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने कुछ सालों में नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से खात्मा कर दिया, जिससे बिना डरे युवा हर मुकाम हासिल कर रहे हैं। इस बेटे से दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि अभाव में भी कैसे मेहनत कर हर मुकाम हासिल किया जा सकता है।