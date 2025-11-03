Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Health News : महतारी एक्सप्रेस से ईएमटी पद समाप्त, चालक जिला अस्पताल के बजाय पहुंचा रहे नजदीकी अस्पताल

सिर्फ महतारी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर पहुंचाने वाला वाहन बन गया है। महतारी एक्सप्रेस में गर्भवती महिलाओं के साथ मितानिन न हो तो और ज्यादा परेशानी होती है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Nov 03, 2025

सिर्फ महतारी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर पहुंचाने वाला वाहन बन गया है। महतारी एक्सप्रेस में गर्भवती महिलाओं के साथ मितानिन न हो तो और ज्यादा परेशानी होती है।

बालोद जिले में संचालित 102 महतारी एक्सप्रेस से इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन (ईएमटी) के पद को खत्म कर दिया गया है। इससे गंभीर मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। यह सुविधा समाप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और महतारी एक्सप्रेस का ठेका लेने वाली कंपनी के अधिकारी दोनों पल्ला झाड़ रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा में ज्यादा परेशानी होने पर महतारी एक्सप्रेस में उनका इलाज करने वाला कोई नहीं रहता। अब सिर्फ महतारी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर पहुंचाने वाला वाहन बन गया है। महतारी एक्सप्रेस में गर्भवती महिलाओं के साथ मितानिन न हो तो और ज्यादा परेशानी होती है। गंभीर स्थिति आने पर महतारी एक्सप्रेस के चालक तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र देखते हैं।

ईएमटी के अभाव में वाहन में कराना पड़ा प्रसव

साल 2023 से अब तक की स्थिति देखें तो 3 केस ऐसे आ चुके हैं, जब ज्यादा प्रसव पीड़ा के कारण मितानिन की उपस्थिति में एंबुलेंस में ही प्रसव कराना पड़ गया। 2023 से अब तक 19,779 गर्भवतियों को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर पहुंचाने सेवा दी गई है। जानकारी के मुताबिक 2023 में महतारी एक्सप्रेस का नया टेंडर लगा है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अब तक सब ठीक है। शासन के आदेशानुसार ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

यह भी पढ़ें :

अंग्रेजों के जमाने का 119 साल पुराना रेस्ट हॉउस अब संवारा जाएगा, बजट में शामिल करने लिखा पत्र

जबसे नया टेंडर लगा है, तबसे यही स्थिति

गर्भवती माताओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए महतारी एक्सप्रेस शुरू की गई है, जिससे उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। जिले में करीब 11 महतारी एक्सप्रेस चल रही हैं। पुराने टेंडर में एम्बुलेंस में पायलट के साथ एक ईएमटी भी रहता था। जबसे नया टेंडर जारी हुआ है, तबसे सिर्फ पायलट यानी वाहन चालक ही रहता है। ईएमटी की भर्ती नहीं की गई है।

यह भी पढ़ें :

Chhattisgarh News : राज्य गठन के बाद बदली तस्वीर, खुले व्यापार और रोजगार के द्वार

ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को ज्यादा दिक्कत

महतारी एक्सप्रेस वाहन के लिए दूर-दराज ग्रामीण अंचल के लोग फोन करते हैं। जब तक वाहन पहुंचता है, तब तक मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में चालक उसे अस्पताल पहुंचाता है लेकिन कई बार स्थिति गंभीर होने पर समस्या होने लगी है। वहीं कई महिलाएं व मितानिन भी महतारी एक्सप्रेस में ईएमटी की भर्ती करने की मांग कर रही है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से गर्भवती माताओं को अस्पताल लाते समय कई बार रास्ते में लेबर पेन होने लगता है। इससे ईएमटी होने पर गाड़ी में ही सुरक्षित डिलीवरी कराई जाती थी। अब ईएमटी नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति में मरीजों को सहयोग नहीं मिल रहा है।

जो आदेश है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा

महतारी एक्सप्रेस बालोद के जिला अधिकारी ओमप्रकाश लोधी ने कहा कि महतारी एक्सप्रेस का नया टेंडर खुला है, तबसे सिर्फ एम्बुलेंस में पायलट ही है। ईएमटी का कोई प्रावधान नहीं है। जो आदेश है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। गंभीर केस होने पर मितनिनों को बुलाकर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाते हैं।

Updated on:

04 Nov 2025 07:13 pm

Published on:

03 Nov 2025 11:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Health News : महतारी एक्सप्रेस से ईएमटी पद समाप्त, चालक जिला अस्पताल के बजाय पहुंचा रहे नजदीकी अस्पताल

