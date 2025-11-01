अंग्रेजों के जमाने का 119 साल पुराना रेस्ट हॉउस अब संवारा जाएगा, बजट में शामिल करने लिखा पत्र

बालोद. जिले के कलेक्टोरेट कार्यालय से लगे आदमाबाद में 119 साल पुराने रेस्टहाउस को संवारा जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग ने भी बजट में शामिल करने शासन को पत्र लिखकर पूरी जानकारी दे दी है। अब जैसे ही बजट में शामिल होगा। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। 119 साल पहले अंग्रेजों का बनाया गया पर्यटन विभाग का रेस्ट हाउस अब जर्जर हो चुका है। विभाग ने एग्रीमेंट के 15 साल समाप्त होने के बाद इसे सिंचाई विभाग को सौंप दिया है। यह रेस्ट हाउस वर्तमान में व मध्यप्रदेश शासनकाल में नेताओं व मंत्रियों का एक पसंदीदा रेस्ट हाउस था। कई मंत्री, नेता, अधिकारी यहां रुके, पर समय बदला तो इस रेस्ट हॉउस की स्थिति भी बदलने लगी।