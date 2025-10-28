500 एकड़ में धान की फसल कीट के प्रकोप और बारिश से खराब

बालोद. डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम परसाडीह के किसान अपने खेतों में लिए धान की स्थिति को देखकर चिंतित हैं। वहीं गांव के किसान गोपाल साहू फसल की स्थिति देख रो पड़े। ग्रामीण लाला राम सारथी की माने तो गांव के सैकड़ों किसानों ने लगभग एक हजार एकड़ में धान की फसल ली है। वर्तमान में लगभग 500 एकड़ में ली धान की फसल माहो बीमारी, कीट व्याधि व बारिश की वजह पूरी तरह से खराब हो चुकी है। किसानों को चिंता सताने लगी है कि आखिर फसलों को कैसे बचाएं। लाखों की दवाई का छिड़काव भी कर चुके, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।