Health News : सीएचसी को बना दिया जिला अस्पताल, अब ब्लॉक में नहीं है एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

जिला अस्पताल बनने के बाद मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। जिला अस्पताल में दबाव बढ़ गया है। जिले में और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाने के मरीजों का दबाव कम होगा। एक लाख की आबादी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचेगी। जिला अस्पताल की ओपीडी की संख्या कम हो जाएगी। यहां पर गंभीर और भर्ती करने लायक मरीजों का और अच्छे से उपचार व देखभाल हो सकेगी। वर्तमान में जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या लगभग 700 से अधिक हो गई है। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जेएल उइके ने कहा शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।