छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाने से आक्रोशित युवक ने तीन लोगों पर हंसिया से किया हमला, ग्रामीणों ने आरोपी का घर घेरा

अर्जुंदा से 10 किमी दूर ग्राम पंचायत कुरदी में साहू समाज के दो परिवारों में पहले के आपसी विवाद को लेकर तीन युवकों पर हंसिया से हमला कर दिया गया। तीनों को गंभीर हालत में राजनांदगांव रेफर किया गया। घटना से गुस्साए लगभग 200 ग्रामीणों ने आरोपी परिवार का घर घेर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और सरकारी वाहन पर ग्रामीणों ने पथराव दिया। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले खिलावन साहू की पत्नी ने कमलेश साहू के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाई। इसे लेकर दोनों परिवार में आए दिन गाली-गलौज और लड़ाई-झगड़ा होने लगा। मामले को लेकर 23 अक्टूबर की शाम 5.30 बजे दोनों परिवार के बीच फिर विवाद हुआ।