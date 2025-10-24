Patrika LogoSwitch to English

बालोद

छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाने से आक्रोशित युवक ने तीन लोगों पर हंसिया से किया हमला, ग्रामीणों ने आरोपी का घर घेरा

अर्जुंदा से 10 किमी दूर ग्राम पंचायत कुरदी में साहू समाज के दो परिवारों में पहले के आपसी विवाद को लेकर तीन युवकों पर हंसिया से हमला कर दिया गया। तीनों को गंभीर हालत में राजनांदगांव रेफर किया गया।

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 24, 2025

अर्जुंदा से 10 किमी दूर ग्राम पंचायत कुरदी में साहू समाज के दो परिवारों में पहले के आपसी विवाद को लेकर तीन युवकों पर हंसिया से हमला कर दिया गया। तीनों को गंभीर हालत में राजनांदगांव रेफर किया गया।

अर्जुंदा से 10 किमी दूर ग्राम पंचायत कुरदी में साहू समाज के दो परिवारों में पहले के आपसी विवाद को लेकर तीन युवकों पर हंसिया से हमला कर दिया गया। तीनों को गंभीर हालत में राजनांदगांव रेफर किया गया। घटना से गुस्साए लगभग 200 ग्रामीणों ने आरोपी परिवार का घर घेर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और सरकारी वाहन पर ग्रामीणों ने पथराव दिया। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले खिलावन साहू की पत्नी ने कमलेश साहू के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाई। इसे लेकर दोनों परिवार में आए दिन गाली-गलौज और लड़ाई-झगड़ा होने लगा। मामले को लेकर 23 अक्टूबर की शाम 5.30 बजे दोनों परिवार के बीच फिर विवाद हुआ।

हंसिया लेकर जान से मारने हमला कर दिया

कमलेश ने गली में निकलकर खिलावन साहू से गाली-गलौज कर रहा था। हंसिया लेकर बार-बार जान से मारने की बात कह रहा था। इसके बाद कमलेश ने खिलावन साहू पर हंसिया से हमला किया, तभी खिलावन झुक गया, जिससे उसके सिर पर लग गया। फिर से उसके सिर पर हमला कर दिया। बचाव करने पहुंचे सुरेश साहू और एक अन्य पर भी हंसिया से हमला कर दिया। उन्हें भी गहरी चोट आई।

Paddy Procurement : 160 खरीदी केंद्रों में होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, बनाए गए 22 नए केंद्र

आरोपी अपने घर में छिप गया तो ग्रामीणों घर घेर लिया

तीनों को लहुलुहान देखकर ग्रामीण उनके पास जाने लगे तो कमलेश अपने घर जाकर छिप गया। इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और कमलेश साहू का घर घेर लिया। इसकी सूचना अर्जुंदा थाने पहुंची तो पुलिस मौक पर आ गई। थाना अर्जुंदा, गुंडरदेही, सुरेगांव, डौंडीलोहारा की साइबर टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद ग्रामीण अधिक आक्रोशित हो गए।

पुलिस पर कर दिया पथराव

आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। एक-दो पुलिस जवान को चोट आई और पुलिस के सरकारी वाहन क्रमांक सीजी 03-9555 में भी तोडफ़ोड़ की।बावजूद पुलिस संघर्ष करते हुए आरोपी कमलेश साहू को उसके घर से थाना अर्जुंदा लाने में सफल रही। सभी के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

स्वीकृति के आठ साल बाद नवंबर या दिसंबर में शुरू होगा कॉलेज भवन का निर्माण

इन धाराओं में दर्ज किया मामला

पुलिस ने कमलेश साहू के खिलाफ धारा 173 बीएनएसएस के अंतर्गत 296, 115 (2), 351(3), 109 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ धारा 173 बीएनएसएस के अंतर्गत 221, 121(1), 132, 191(2), 190, 192, 324(4), 296 का मामला दर्ज किया है। इसमें आरोपी देव उर्फ देवव्रत, ईश्वर ठाकुर, हीरा साहू, राजू साहू, परमेश्वर देवांगन, मान सिंह देवांगन, कुलेश्वर साहू, मुकेश योगी, दादू भंडारी, तुकेश निषाद, एवन देवांगन, प्रतिम ठाकुर, धनंजय योगी और 15 अन्य हैं।

बालोद

छत्तीसगढ़

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की तैयारी तेज! 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी, 22 नए केंद्र बनाए गए

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की तैयारी तेज! 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी, 22 नए केंद्र बनाए गए(photo-patrika)
बालोद

Paddy Procurement : 160 खरीदी केंद्रों में होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, बनाए गए 22 नए केंद्र

दीपावली और मातर उत्सव भी समाप्त हो गया। अब बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में पके धान की कटाई व मिंजाई करने में व्यस्त हो जाएंगे। कई किसानों की धान की फसल पककर तैयार है। इस बार जिले में 22 नए खरीदी केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है।
बालोद

स्वीकृति के आठ साल बाद नवंबर या दिसंबर में शुरू होगा कॉलेज भवन का निर्माण

बालोद जिले के ग्राम माहुद (बी) एवं बासीन में कॉलेज भवन को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। नवंबर या फिर दिसंबर में भवन निर्माण शुरू हो जाएगा। इसकी पुष्टि लोक निर्माण विभाग ने की है।
बालोद

Lakshmi Puja : मां लक्ष्मी के स्वागत में घर-द्वार सजकर तैयार, आज होगी विशेष पूजा

दीपोत्सव: बाजार में बताशा, लाई, सिंघाड़ा सहित माता की प्रतिमा, फोटो की बिक्री तेज
बालोद

क्या मजबूरी थी मां की? 9 साल की बच्ची की हत्या के बाद फांसी के फंदे पर झूली… एक साथ अर्थियां उठीं तो रो पड़ा पूरा गांव

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बालोद
