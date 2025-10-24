छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाने से आक्रोशित युवक ने तीन लोगों पर हंसिया से किया हमला, ग्रामीणों ने आरोपी का घर घेरा

अर्जुंदा से 10 किमी दूर ग्राम पंचायत कुरदी में साहू समाज के दो परिवारों में पहले के आपसी विवाद को लेकर तीन युवकों पर हंसिया से हमला कर दिया गया। तीनों को गंभीर हालत में राजनांदगांव रेफर किया गया। घटना से गुस्साए लगभग 200 ग्रामीणों ने आरोपी परिवार का घर घेर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और सरकारी वाहन पर ग्रामीणों ने पथराव दिया। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले खिलावन साहू की पत्नी ने कमलेश साहू के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाई। इसे लेकर दोनों परिवार में आए दिन गाली-गलौज और लड़ाई-झगड़ा होने लगा। मामले को लेकर 23 अक्टूबर की शाम 5.30 बजे दोनों परिवार के बीच फिर विवाद हुआ।
कमलेश ने गली में निकलकर खिलावन साहू से गाली-गलौज कर रहा था। हंसिया लेकर बार-बार जान से मारने की बात कह रहा था। इसके बाद कमलेश ने खिलावन साहू पर हंसिया से हमला किया, तभी खिलावन झुक गया, जिससे उसके सिर पर लग गया। फिर से उसके सिर पर हमला कर दिया। बचाव करने पहुंचे सुरेश साहू और एक अन्य पर भी हंसिया से हमला कर दिया। उन्हें भी गहरी चोट आई।
तीनों को लहुलुहान देखकर ग्रामीण उनके पास जाने लगे तो कमलेश अपने घर जाकर छिप गया। इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और कमलेश साहू का घर घेर लिया। इसकी सूचना अर्जुंदा थाने पहुंची तो पुलिस मौक पर आ गई। थाना अर्जुंदा, गुंडरदेही, सुरेगांव, डौंडीलोहारा की साइबर टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद ग्रामीण अधिक आक्रोशित हो गए।
आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। एक-दो पुलिस जवान को चोट आई और पुलिस के सरकारी वाहन क्रमांक सीजी 03-9555 में भी तोडफ़ोड़ की।बावजूद पुलिस संघर्ष करते हुए आरोपी कमलेश साहू को उसके घर से थाना अर्जुंदा लाने में सफल रही। सभी के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।
पुलिस ने कमलेश साहू के खिलाफ धारा 173 बीएनएसएस के अंतर्गत 296, 115 (2), 351(3), 109 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ धारा 173 बीएनएसएस के अंतर्गत 221, 121(1), 132, 191(2), 190, 192, 324(4), 296 का मामला दर्ज किया है। इसमें आरोपी देव उर्फ देवव्रत, ईश्वर ठाकुर, हीरा साहू, राजू साहू, परमेश्वर देवांगन, मान सिंह देवांगन, कुलेश्वर साहू, मुकेश योगी, दादू भंडारी, तुकेश निषाद, एवन देवांगन, प्रतिम ठाकुर, धनंजय योगी और 15 अन्य हैं।
