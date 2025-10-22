स्वीकृति के आठ साल बाद नवंबर या दिसंबर में शुरू होगा कॉलेज भवन का निर्माण

बालोद जिले के ग्राम माहुद (बी) एवं बासीन में कॉलेज भवन को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। नवंबर या फिर दिसंबर में भवन निर्माण शुरू हो जाएगा। इसकी पुष्टि लोक निर्माण विभाग ने की है। माहुद (बी) में आठ साल पहले कॉलेज की घोषणा की गई थी। लेकिन कॉलेज का संचालन पुराने शासकीय भवन में किया जा रहा है। बासीन में चार साल बाद भवन निर्माण की कार्यवाही शुरू होगी। यहां टेंडर खुल गया है।
लोक निर्माण विभाग ने माहुद (बी) एवं बासीन में कॉलेज निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने पहले ही जगह का चयन कर लिया है। विभाग की टीम ने दोबारा निरीक्षण भी किया और नक्शा भी बना लिया है। दोनों कॉलेज भवन के लिए वर्क ऑर्डर का इंतजार है। विभाग के मुताबिक प्रत्येक कॉलेज भवन 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लगात से बनेगा।
यह भी पढ़ें :
ग्रामीण डॉ. नारायण साहू ने बताया कि कॉलेज की सौगात मिली। इसका फायदा भी क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिल रहा है। कॉलेज भवन का निर्माण नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब भवन निर्माण शुरू होगा तो इसका फायदा विद्यार्थियों को होगा।
यह भी पढ़ें :
लोक निर्माण विभाग के ईई पूर्णिमा चंद्रा ने कहा माहुद बी एवं बासीन में कॉलेज भवन का निर्माण होगा। प्रत्येक भवन निर्माण के लिए चार करोड़ 65 लाख की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही कार्य भी शुरू किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग