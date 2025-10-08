Water Supply Scheme : जलप्रदाय योजना का 80 प्रतिशत काम पूरा, 2026 में 146 गांव में होगी पानी सप्लाई

कनेरी जलप्रदाय योजना पर 44 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके लिए धनोरा में फिल्टर प्लांट बन रहा है। डौंडीलोहरा जल प्रदाय योजना पर 42 करोड़ 2 लाख की लागत आएगी। फिल्टर प्लांट कोटेरा में बनाया जा रहा है। पानी की सप्लाई खरखरा जलाशय से की जाएगी। हीरापुर जल प्रदाय योजना पर 56 करोड़ 4 लाख की लागत आएगी। फिल्टर प्लांट देवारभाट में बनाया जा रहा है। जुंगेरा सामूहिक जल प्रदाय योजना में 35 करोड़ 13 लाख लाख रुपए खर्च होंगे। फिल्टर प्लांट ग्राम चिल्हाटी में बनाया जा रहा है।