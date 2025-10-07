शिल्पग्राम किल्लेकोड़ा के मूर्तिकारों की बनाई मूर्ति की मांग छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में

डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम किल्लेकोड़ा जिसे शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है। इस गांव में विशेष प्रकार का पत्थर है, जिसे कुंडी पत्थर कहते हैं, उससे मूर्तिकार आकर्षक प्रतिमा बनाते हैं। इस गांव में लगभग 50 घरों में इस पत्थर से मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, जिसके कारण गांव को शिल्पग्राम कहते हैं। इन प्रतिमाओं की मांग बालोद जिले के अलावा छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में भी है। मूर्तिकार का परिवार पत्थर की मूर्ति बनाकर अपना जीवनयापन करते हैं। इस गांव के मूर्तिकारों की प्रतिमा असम, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा के अलावा अन्य राज्यों तक हैं।