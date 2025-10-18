Patrika LogoSwitch to English

बालोद

CG Crime News : नौ साल की मासूम बेटी की गला दबाकर फांसी के फंदे पर झूली आरोपी मां

आखिर एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो गई, जिसने अपनी ही 9 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर खुद अपने कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना को देख व सुनकर ही परिजनों, वार्डवासियों व गांव वालों की आंखें नम हो गई। इस परिवार में दिवाली की खुशी मातम में बदल गई।

3 min read

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 18, 2025

आखिर एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो गई, जिसने अपनी ही 9 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर खुद अपने कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना को देख व सुनकर ही परिजनों, वार्डवासियों व गांव वालों की आंखें नम हो गई। इस परिवार में दिवाली की खुशी मातम में बदल गई।

Crime News : बालोद जिले में दिवाली के ठीक दो दिन पहले शहर के शिकारीपारा में धनतेरस के दिन ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पहले तो एक मां ने अपनी ही 9 साल की मामूम बच्ची का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर खुद अपने कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से शहरवासी स्तबद्ध हैं।

आखिर एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो गई

लोगों की जुबान पर बस यही शब्द है कि आखिर एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो गई, जिसने अपनी ही मासूम बच्ची की हत्या कर दी। इस घटना को देख व सुनकर ही परिजनों, वार्डवासियों व गांव वालों की आंखें नम हो गई। इस परिवार में दिवाली की खुशी मातम में बदल गई। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। मां व उसकी बेटी के शव का पोस्टमार्टम कर उनके ससुराल ग्राम सांकरी ले जाया गया, जहां मां बेटी की एक साथ अर्थी निकाली गई और गांव के मुक्तिधाम में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।

पति की मौत के बाद बिगड़ा था दिमागी संतुलन

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका उम्र 37 साल के पति की लगभग दो साल पहले ही कुसुमकसा के पास हुई सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से वह काफी चिंतित रहती थी। वहीं बीते एक साल से उसकी दिमागी हालत बिगडऩे लगी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच के बाद ही मामले का असली कारण पता चल पाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों और आसपास शोक का माहौल है।

यह भी पढ़ें :

Drinking Water Crisis : मोटर पंप को सुधारने रायपुर से इंजीनियरों की टीम देर से पहुंची, दूसरे दिन भी नहीं खुले नल

जब एक साथ निकली मां-बेटी की अर्थी, रो पड़ा पूरा गांव, आंखें हो गईं नम

मृतका अपने मायके बालोद शिकारीपारा में रह रही थी। वहीं दोनों की मौत के बाद शव को मृतका के ससुराल ले जाया गया, जहां गांव में एक साथ मां बेटी की अर्थी निकाली। इस दृश्य को देख पूरा गांव रो पड़ा और गांव के मुक्तिधाम में एक साथ मां बेटी का अंतिम संस्कार किया गया।

घर वालों को भनक तक नहीं लगी

मिली जानकारी के मुताबिक मृतका के घर में लगभग 8 लोग रहते हैं। शुक्रवार की रात घर में खाना खाने के बाद कुछ लोग गौरी-गौरा स्थल पर आयोजन देखने गए हुए थे। वहीं मां व उसकी बेटी और उसका भाई घर पर अपनी मां के कमरे में सो रहे थे। रात 12 बजे करीब बेटे को बाथरूम लगी तो वह उठकर चला गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर गया तो उसकी मां ने दरवाजा अंदर से लगा दिया और बेटा अपने मामा के पास सोने के लिए चला गया। रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के करीब ही आरोपी मां ने पहले अपनी बेटी का गला दबाया और फिर खुद फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले से सनसनी फैल गई है।

यह भी पढ़ें :

शिल्पग्राम किल्लेकोड़ा के मूर्तिकारों की बनाई मूर्ति की मांग छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में

घर की पोताई कर रहे पड़ोसी ने खिड़की से देखा, फिर दी सूचना

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका के घर का पड़ोसी अपने घर की पोताई कर रहा था। तभी खिड़की से देखा कि महिला फांसी पर लटकी हुई है। फिर इसकी सूचना घर वालों को दी। जिस समय सूचना दी गई तब यह पता नहीं था कि बच्ची की भी मौत हो गई है। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया तब देखा कि 9 साल की मासूम भी जमीन पर मृत हालत में पड़ी मिली। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है।

पुलिस मामले की जांच कर रही

बालोद एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि शिकारीपारा में महिला ने फांसी लगा ली और बच्ची के हत्या होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि महिला ने अपनी बेटी की हत्या कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है।

बालोद

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान…

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान...(photo-patrika)
बालोद

Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी…

Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी...(photo-patrika)
बालोद

बालोद में मां-बेटी की लाश मिलने से मचा हड़कंप, 13 साल के बेटे ने देखा भयावह मंजर… डेढ़ साल पहले कांस्टेबल पति की हुई थी मौत

बालोद

Diwali Bonus: 10 हजार कर्मचारियों को 70 करोड़ रुपए का बोनस जारी, फटाफट चेक करें अकाउंट

Diwali Bonus 2025
बालोद

धनतेरस आज : बाजार सजकर तैयार, दुकानों में रही भीड़

धनतेरस के साथ शनिवार से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। शुभ मुहूर्त में घरों में 13 दीये जलाकर उत्सव की शुरुआत करेंगे। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी है। इस बार धनतेरस खास माना जा रहा है।
बालोद
