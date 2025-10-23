Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

Paddy Procurement : 160 खरीदी केंद्रों में होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, बनाए गए 22 नए केंद्र

दीपावली और मातर उत्सव भी समाप्त हो गया। अब बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में पके धान की कटाई व मिंजाई करने में व्यस्त हो जाएंगे। कई किसानों की धान की फसल पककर तैयार है। इस बार जिले में 22 नए खरीदी केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है।

2 min read

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 23, 2025

दीपावली और मातर उत्सव भी समाप्त हो गया। अब बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में पके धान की कटाई व मिंजाई करने में व्यस्त हो जाएंगे। कई किसानों की धान की फसल पककर तैयार है। इस बार जिले में 22 नए खरीदी केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है।

आगामी 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। इस बार 122 नहीं बल्कि 144 सेवा सहकारी समितियों के 160 खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। इस बार 22 नए खरीदी केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। इधर दीपावली और मातर उत्सव भी समाप्त हो गया। अब बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में पके धान की कटाई व मिंजाई करने में व्यस्त हो जाएंगे। कई किसानों की धान की फसल पककर तैयार है।

धान पंजीयन के लिए 6 दिन शेष

समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन नहीं कराने पर किसान अपना धान नहीं बेच पाएंगे। पंजीयन कराने के लिए मात्र 6 दिन का समय शेष रह गया है। पंजीयन 31 अक्टूबर तक किया जाएगा।

यह भी पढ़ें :

स्वीकृति के आठ साल बाद नवंबर या दिसंबर में शुरू होगा कॉलेज भवन का निर्माण

अब तक 1.40 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुताबिक अब तक जिले के 1 लाख 40 हजार किसानों ने धान बेचने पंजीयन कराया है। यदि किसी किसान ने अपना पंजीयन नहीं कराया है तो वह 31 अक्टूबर तक सेवा सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करा सकता है।

नवीन सेवा सहकारी समिति का नाम

इस साल बनाए नवीन सेवा सहकारी समिति में दरबारी नवागांव, खपरी, चंदनबिरही, सनौद, पेंडरवानी, बम्हनी, ठेमाबुजुर्ग, नलकसा, सुरडोंगर, भर्रीटोला, खलारी, बिटाल, चिखली, झरनटोला, परसाडीह, भुरकाभाट, डुंडेरा, कमरौद, माहुद अ., सरेखा, तिलोदा, खोलझर शामिल है।

यह भी पढ़ें :

CG Crime News : नौ साल की मासूम बेटी की गला दबाकर फांसी के फंदे पर झूली आरोपी मां

खरीदी केंद्रों में चल रही साफ-सफाई

धान खरीदी शुरू होने में तीन साप्ताह ही शेष होने के कारण अब खरीदी केंद्रों में साफ सफाई जारी है। खरीदी शुरू होने से पहले पूरी तरह से केंद्रों को तैयार करने के निर्देश नोडल व सहायक नोडल अधिकारी ने खरीदी केंद्र प्रभारियों को दिया है।

नोडल अधिकारी का दावा समय पर पूर्ण हो जाएगी तैयारी

जिला नोडल अधिकारी चिंताराम रावटे ने बताया कि जिले के सभी खरीदी केंद्रों में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार 22 नई सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस बार 160 धान खरीदी केंद्र बनाए जाएंगे। खरीदी शुरू होने से पहले तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Delhi CM Arvind kejriwal

Deputy CM Arun Sao

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 11:50 pm

Published on:

23 Oct 2025 11:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Paddy Procurement : 160 खरीदी केंद्रों में होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, बनाए गए 22 नए केंद्र

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

स्वीकृति के आठ साल बाद नवंबर या दिसंबर में शुरू होगा कॉलेज भवन का निर्माण

बालोद जिले के ग्राम माहुद (बी) एवं बासीन में कॉलेज भवन को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। नवंबर या फिर दिसंबर में भवन निर्माण शुरू हो जाएगा। इसकी पुष्टि लोक निर्माण विभाग ने की है।
बालोद

Lakshmi Puja : मां लक्ष्मी के स्वागत में घर-द्वार सजकर तैयार, आज होगी विशेष पूजा

दीपोत्सव: बाजार में बताशा, लाई, सिंघाड़ा सहित माता की प्रतिमा, फोटो की बिक्री तेज
बालोद

क्या मजबूरी थी मां की? 9 साल की बच्ची की हत्या के बाद फांसी के फंदे पर झूली… एक साथ अर्थियां उठीं तो रो पड़ा पूरा गांव

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बालोद

CG Crime News : नौ साल की मासूम बेटी की गला दबाकर फांसी के फंदे पर झूली आरोपी मां

आखिर एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो गई, जिसने अपनी ही 9 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर खुद अपने कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना को देख व सुनकर ही परिजनों, वार्डवासियों व गांव वालों की आंखें नम हो गई। इस परिवार में दिवाली की खुशी मातम में बदल गई।
बालोद

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान…

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान...(photo-patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.