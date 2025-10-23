Paddy Procurement : 160 खरीदी केंद्रों में होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, बनाए गए 22 नए केंद्र

आगामी 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। इस बार 122 नहीं बल्कि 144 सेवा सहकारी समितियों के 160 खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। इस बार 22 नए खरीदी केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। इधर दीपावली और मातर उत्सव भी समाप्त हो गया। अब बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में पके धान की कटाई व मिंजाई करने में व्यस्त हो जाएंगे। कई किसानों की धान की फसल पककर तैयार है।