तांदुला जलाशय के मुख्य गेट में लीकेज, मरम्मत के बाद भी हो रहा रिसाव

बालोद जिले के सबसे बड़े जलाशय तांदुला के मुख्य गेट पर लीकेज हो गया है। इससे जलाशय से रोज हजारों लीटर पानी बाहर निकल रहा है।

बालोद•Aug 12, 2024 / 05:41 pm• Chandra Kishor Deshmukh

Leakage in the main gate of Tandula reservoir बालोद जिले के सबसे बड़े जलाशय तांदुला के मुख्य गेट पर लीकेज हो गया है। इससे जलाशय से रोज हजारों लीटर पानी बाहर निकल रहा है। जलाशय से भिलाई स्टील प्लांट के लिए पानी छोड़ा गया था। जब गेट को बंद किया गया तब पता चला की गेट ठीक से बंद नहीं हो रहा है। इसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी।