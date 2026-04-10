जज को जान से मारने की धमकी, नक्सली बताकर मांगी 3 करोड़ की फिरौती, संदिग्ध लेटर से मचा हड़कंप

Naxal Threat: पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पत्र वास्तव में नक्सलियों द्वारा भेजा गया है या फिर किसी शरारती तत्व की साजिश है। जांच के लिए साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो पत्र के स्रोत और आरोपी की पहचान करने में जुटी है। इधर, न्यायिक अधिकारी की सुरक्षा को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचाव किया जा सके।