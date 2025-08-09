Rakshabandhan : ट्रेन व बसों में भीड़, बेहोश हुई दो महिलाओं को इलाज के लिए ले गए अस्पताल

शनिवार को ट्रेन में ही दो महिला भीड़ की वजह से बेहोश हो गईं, जिसे बालोद रेलवे स्टेशन में उतार कर एक महिला को संजीवनी 108 से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वह रायपुर से पंखाजूर जा रही थी। ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ट्रेन में ही वह बेहोश हो गई थी। दूसरी महिला को ट्रेन से ही दल्लीराजहरा ले गए। वहीं लगातार मांग ट्रेन की बोगी को बढ़ाने की की जा रही है। यहीं नहीं चार बोगी बढ़ाने की मंजूरी भी मिल गई है लेकिन अभी तक आठ बोगी यात्री ट्रेन चल रही है।