CG Dhan Kharidi: धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ी, अब इस दिन कर सकेंगे आवेदन

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने तहसीलदारों सहित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवश्यक कार्यवाही की जाए। उल्लेखनीय है कि खरीफ वर्ष 2025 में एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक करने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 19 से 25 नवंबर तक एक सप्ताह अतिरिक्त समय का प्रावधान पोर्टल के तहसील लॉगिन में किया गया है।