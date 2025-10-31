ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर ठगी! MBA छात्र से 4.90 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला…

एक ऐप डाउनलोड किया। कई किश्त में 4 लाख 90 हजार निवेश करने राशि ट्रांसफर किया। दो माह बाद ऐप से पैसा निकालने का प्रयास किया तो ग्रुप से हटा दिया गया। कई लोगों से जानकारी लेने के बाद मालूम हुआ कि ऑनलाइन मार्केट ट्रेडिंग के नाम से कई लोगों ने धोखाधड़ी की है। इसके पहले भी ट्रेडिंग के नाम पर अज्ञात साइबर ठग कई लोगों से ठगी कर चुके हैं।