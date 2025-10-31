ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर ठगी! MBA छात्र से 4.90 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG Online Fraud: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पाररास निवासी एमबीए विद्यार्थी नंदराज साहू से ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर 4 लाख 90 हजार रुपए की ठगी कर ली। बालोद थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार नंदराज साहू ने जानकारी दी है कि एमबीए की पढ़ाई पुणे (महाराष्ट्र) से कर रहा है। वर्ष 2024 में ट्रेडिंग की जानकारी लेने के लिए सोशल मीडिया से सर्च किया था। दो सोशल मीडिया ग्रुप में मोबाइल नंबर को जोड़ा गया। अधिक लाभ का मैसेज भेजकर ग्रुप के माध्यम से स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए प्रेरित किया।
एक ऐप डाउनलोड किया। कई किश्त में 4 लाख 90 हजार निवेश करने राशि ट्रांसफर किया। दो माह बाद ऐप से पैसा निकालने का प्रयास किया तो ग्रुप से हटा दिया गया। कई लोगों से जानकारी लेने के बाद मालूम हुआ कि ऑनलाइन मार्केट ट्रेडिंग के नाम से कई लोगों ने धोखाधड़ी की है। इसके पहले भी ट्रेडिंग के नाम पर अज्ञात साइबर ठग कई लोगों से ठगी कर चुके हैं।
बालोद
छत्तीसगढ़
