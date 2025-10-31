Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर ठगी! MBA छात्र से 4.90 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला…

CG Online Fraud: बालोद जिले में पाररास निवासी एमबीए विद्यार्थी नंदराज साहू से ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर 4 लाख 90 हजार रुपए की ठगी कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर ठगी! MBA छात्र से 4.90 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर ठगी! MBA छात्र से 4.90 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG Online Fraud: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पाररास निवासी एमबीए विद्यार्थी नंदराज साहू से ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर 4 लाख 90 हजार रुपए की ठगी कर ली। बालोद थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

CG Online Fraud: शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 4.90 लाख की ठगी,

पुलिस के अनुसार नंदराज साहू ने जानकारी दी है कि एमबीए की पढ़ाई पुणे (महाराष्ट्र) से कर रहा है। वर्ष 2024 में ट्रेडिंग की जानकारी लेने के लिए सोशल मीडिया से सर्च किया था। दो सोशल मीडिया ग्रुप में मोबाइल नंबर को जोड़ा गया। अधिक लाभ का मैसेज भेजकर ग्रुप के माध्यम से स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए प्रेरित किया।

एक ऐप डाउनलोड किया। कई किश्त में 4 लाख 90 हजार निवेश करने राशि ट्रांसफर किया। दो माह बाद ऐप से पैसा निकालने का प्रयास किया तो ग्रुप से हटा दिया गया। कई लोगों से जानकारी लेने के बाद मालूम हुआ कि ऑनलाइन मार्केट ट्रेडिंग के नाम से कई लोगों ने धोखाधड़ी की है। इसके पहले भी ट्रेडिंग के नाम पर अज्ञात साइबर ठग कई लोगों से ठगी कर चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 01:57 pm

Published on:

31 Oct 2025 01:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर ठगी! MBA छात्र से 4.90 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला…

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Murder Case: जंगल में बोरी में मिला शव! शराब पीने के बाद विवाद में मां-बेटे ने पिता की कर दी हत्या…

CG Murder Case: जंगल में बोरी में मिला शव! शराब पीने के बाद विवाद में मां-बेटे ने पिता की कर दी हत्या...(photo-patrika)
बालोद

शक्कर कारखाने को 16 साल में 100 करोड़ का घाटा, किसान बोले- सात साल में नहीं बढ़ा समर्थन मूल्य…

शक्कर कारखाने को 16 साल में 100 करोड़ का घाटा(photo-patrika)
बालोद

कीट प्रकोप से चौपट हुई फसल! कृषि विभाग ने मांगी रिपोर्ट, किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ…

कीट प्रकोप से चौपट हुई फसल! कृषि विभाग ने मांगी रिपोर्ट, किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ...(photo-patrika)
बालोद

लगातार बढ़ रहे हत्या के मामलों से बालोद में दहशत, जंगल में मिला 55 वर्षीय व्यक्ति का शव, शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान

Crime
बालोद

500 एकड़ में धान की फसल कीट के प्रकोप और बारिश से खराब

डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम परसाडीह के किसान अपने खेतों में लिए धान की स्थिति को देखकर चिंतित हैं। वहीं गांव के किसान गोपाल साहू फसल की स्थिति देख रो पड़े।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.