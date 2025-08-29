एक फिट पानी भरने के बाद तांदुला जलाशय हो जाएगा ओवरफ्लो, कैचमेंट एरिया में हुई है अच्छी बारिश

दरअसल तांदुला जलाशय को लोग छलकते हुए देखना चाह रहे हैं। तांदुला जलाशय आखिरी बार 15 अगस्त 2022 को छलका था। वहीं साल 2024 में आधा फिट जलभराव और बचा था। उतने में ही किसानों की मांग पर पानी छोड़ दिया गया था, जिसके कारण लोगों में नाराजगी थी और उसी दिन से चर्चा हुई कि रिसॉर्ट को डूबने से बचाने पानी छोड़ दिया जाता है। फिलहाल सिचाई विभाग ने इन सारी बातों को अफवाह बताया है। जलाशय से सिर्फ पानी किसानों के धान की फसलों की सिंचाई के लिए ही छोड़ा गया।