बालोद जिले में स्थित है 11वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर, अब यहां बनेगा धार्मिक पर्यटन स्थल, जानिए इसके बारे में…

Shiva temple of 11th century in Jagannathpur of Balod district: 11वीं शताब्दी के ऐसे प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे उसकी पौराणिक मान्यता तो है ही, ऐतिहासिक महत्व भी बढ़ जाता है। वह इसलिए क्योंकि इस मंदिर निर्माण से गांव का नाम भी जुड़ा हुआ है।