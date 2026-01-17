सरपंच समेत 23 लोगों को पागल कुत्ते ने काटा, गुस्साए ग्रामीणों ने डंडे से पीट-पीट कर मार डाला, फिर किया अंतिम संस्कार

Dog Bite: बालोद जिले के ग्राम नारागांव के पागल कुत्ते को ग्रामीणों ने डंडे से पीट-पीट कर मार डाला। कुत्ता पालतू था, जो पागल हो गया था। इसके बाद तीन दिन तीन गांव के 23 लोगों को काट दिया। कुत्ता कुछ दिनों से गायब हो गया था। जब वापस लौटा तो पागल हो चुका था। उसने मालिक के घर के एक बच्चे को भी काट दिया था। गुरुवार को सांकरा के सरपंच शिवरात्रि नेताम को भी काट दिया।