बालोद

CG News: किसान ने खेत में 18 शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित कीं, 10 लाख रुपए किए खर्च…

CG News: बालोद जिले में अर्जुंदा तहसील अंतर्गत ग्राम देवगहन में किसान लोकेन्द्र कुमार साहू ने अपने खेत में स्वयं के खर्च से 18 शहीदों की प्रतिमा बनाकर स्थापित किया है।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 15, 2025

किसान ने खेत में 18 शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित कीं(photo-patrika)
किसान ने खेत में 18 शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित कीं(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अर्जुंदा तहसील अंतर्गत ग्राम देवगहन में किसान लोकेन्द्र कुमार साहू ने अपने खेत में स्वयं के खर्च से 18 शहीदों की प्रतिमा बनाकर स्थापित किया है। अभी तक 10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं।

CG News: इन शहीदों की प्रतिमा उद्यान में स्थापित

उनका कहना है कि वह अपने खेत के कुछ हिस्से को वीर शहीद उद्यान बना रहा है, जिसका काम अंतिम चरण पर है। कुछ माह में ही काम पूरा हो जाएगा और इसका लोकार्पण कराया जाएगा। यहां झीरम घाटी, कारगिल युद्ध, पुलवामा हमला, मुंबई 26/11 हमले और अन्य नक्सली हमले में शहीद जवानों की प्रतिमा स्थापित की गई है।

उन्होंने बताया कि उद्यान बनकर तैयार हो गया है। कई शहीद परिवारों की इच्छा है कि इस वीर शहीद उद्यान का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय या फिर जिले के प्रभारी एवं उप मुयमंत्री विजय शर्मा से कराया जाए। अभी लोकार्पण की तिथि तय नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि वे लोकार्पण के बारे में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से संपर्क करेंगे।

लोग जान सकेंगे शहीदों की जीवनी

लोकेन्द्र साहू किसान के साथ देवगहन के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि अपने खेत में इसलिए शहीदों की प्रतिमा स्थापित की है, क्योंकि आज भी कई लोगों को हमारे जवानों की शहादत कैसे हुई, यह मालूम नहीं है। इसलिए यह शहीद उद्यान बना रहे हैं।

शहीद तरुण कुमार खोपली दुर्ग, दुर्वाशा निषाद देवरी (ख), कमलेश साहू सक्ति, विविबसंत केरल, लोकेश कुमार फुंडा रजोली, हीरा ठाकुर खपरी, रितेश वैष्णव देवरीबंगला, दीपक भारद्वाज बिलासपुर, अंजोर सिंह यादव डुंडेरा, रतिराम सिन्हा नवागांव कुरदी, गणेश कुंजाम चारामा, मेजर मनप्रीत सिन्हा पंजाब, गजरू प्रताप मंडावी खैरबना, उकेश ठाकुर कांदुल, तिलक राज हिमाचल प्रदेश, मेजर तुकाराम महाराष्ट्र की प्रतिमा लगाई गई है।

Published on:

15 Aug 2025 12:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: किसान ने खेत में 18 शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित कीं, 10 लाख रुपए किए खर्च…

