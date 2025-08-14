CG News: आठ साल का इंतजार होगा खत्म, माहुद व बासीन में कॉलेज भवन बनेगा, 9.30 करोड़ किए जाएंगे खर्च

माहुद (बी) में आठ साल पहले कॉलेज की घोषणा की थी, लेकिन भवन निर्माण की कार्यवाही आठ साल बाद हो रही है। बासीन में चार साल बाद भवन निर्माण की कार्यवाही शुरू होगी। यहां टेंडर खुल गया है। अभी घोठिया व जेवरतला के शासकीय कॉलेज भवन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। कॉलेज निर्माण की स्वीकृति व टेंडर खुलने की जानकारी के बाद विद्यार्थियों व ग्रामीणों में खुशी है।