बालोद

CG News: आठ साल का इंतजार होगा खत्म, माहुद व बासीन में कॉलेज भवन बनेगा, 9.30 करोड़ किए जाएंगे खर्च

CG News: आठ साल पहले कॉलेज की घोषणा की थी, लेकिन भवन निर्माण की कार्यवाही आठ साल बाद हो रही है। बासीन में चार साल बाद भवन निर्माण की कार्यवाही शुरू होगी।

बालोद

Love Sonkar

Aug 14, 2025

CG News: आठ साल का इंतजार होगा खत्म, माहुद व बासीन में कॉलेज भवन बनेगा, 9.30 करोड़ किए जाएंगे खर्च
माहुद व बासीन में कॉलेज भवन बनेगा (Photo Patrika)

CG News: बालोद जिले के ग्राम माहुद (बी) व बासीन में जल्द ही कॉलेज भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। माहुद (बी) और बासीन में कॉलेज भवन बनाने टेंडर लगा हुआ है। विद्यार्थी आने वाले साल में स्वयं के कॉलेज भवन में बैठकर पढ़ाई करेंगे।

माहुद (बी) में आठ साल पहले कॉलेज की घोषणा की थी, लेकिन भवन निर्माण की कार्यवाही आठ साल बाद हो रही है। बासीन में चार साल बाद भवन निर्माण की कार्यवाही शुरू होगी। यहां टेंडर खुल गया है। अभी घोठिया व जेवरतला के शासकीय कॉलेज भवन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। कॉलेज निर्माण की स्वीकृति व टेंडर खुलने की जानकारी के बाद विद्यार्थियों व ग्रामीणों में खुशी है।

पीडब्ल्यूडी ने जगह का पहले कर लिया चयन

लोक निर्माण विभाग ने माहुद व बासीन में कॉलेज निर्माण के लिए पहले ही जगह का चयन कर लिया है। विभाग की टीम ने दोबारा इस जगह का निरिक्षण भी किया और नक्शा भी बना लिया है। दोनों कॉलेज भवन के निर्माण के लिए वर्कआर्डर का इंतजार है।

कॉलेज भवन के लिए टेंडर लगा हुआ है

माहुद बी कॉलेज भवन के लिए टेंडर लगा हुआ है। जल्द खुल जाएगा। इस कॉलेज भवन का निर्माण चार करोड़ 65 लाख की लागत से किया जाएगा।

-एमके गोस्वामी, एसडीओ लोक निर्माण विभाग गुंडरदेही

दोनों कॉलेज भवन क्त्रस्4.65-4.65 करोड़ से बनेगा

इधर जेवरतला और घोटिया के लिए राशि जारी नहीं हुई

लीड कॉलेज के मुताबिक पांच वर्षों में पांच नए कॉलेज बढ़े हैं। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक माहुद बी व बासीन के लिए राशि तो स्वीकृत हो गई है। शासन स्तर पर कॉलेज भवन निर्माण के लिए राशि जारी नहीं हुई है। विद्यार्थी कम संसाधन वाले भवनों में बैठकर कॉलेज की पढ़ाई करने मजबूर है।

जगह की कमी के कारण बैठने मेंहोती है परेशानी

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. नारायण साहू ने बताया कि कॉलेज की सौगात से क्षेत्र के विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। कॉलेज भवन का निर्माण नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कॉलेज भवन निर्माण से फायदा विद्यार्थियों को होगा। कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी।

विभाग के मुताबिक प्रत्येक कॉलेज भवन 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लगात से बनेगा। निर्माण एजेंसी ने भी स्थल निरीक्षण कर लिया है। विभागीय जानकारी के मुताबिक जल्द दोनों जगहों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

सरकार बदलने के बाद मामला वित्त विभाग में लटक गया था

माहुद बी में कॉलेज भवन की मांग ग्रामीणों व विद्यार्थियों की काफी दिनों से कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी। सरकार बदलने के बाद मामला वित्त विभाग में लटक गया था। लगातार अधिकारियों से चर्चा व सदन में मामला उठाने के बाद इसकी स्वीकृति मिली है जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगी।

-कुंवर सिंह निषाद, विधायक गुंडरदेही

Published on:

14 Aug 2025 01:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: आठ साल का इंतजार होगा खत्म, माहुद व बासीन में कॉलेज भवन बनेगा, 9.30 करोड़ किए जाएंगे खर्च

