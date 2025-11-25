CG Fraud: पूजा पाठ कर शारीरिक परेशानी दूर करने के बहाने ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि प्रार्थिया धनेश्वरी ठाकुर ग्राम खैरवाही हाल झलमला गंगानगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति का शरीर का बाया अंग लकवाग्रस्त हो गया है। इलाज के लिए झलमला गंगानगर में किराए के मकान में रहते हैं। इस वर्ष तीज के समय एक महिला तिखुर बेचने के नाम से आई थी, जो प्रार्थीया के पति को देखकर कहा कि तुम्हारे पति को जादू टोना किया है।