बालोद

CG Fraud: पूजा पाठ कर शारीरिक परेशानी दूर करने के बहाने ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: किराए के मकान में रहते हैं। इस वर्ष तीज के समय एक महिला तिखुर बेचने के नाम से आई थी, जो प्रार्थीया के पति को देखकर कहा कि तुम्हारे पति को जादू टोना किया है।

बालोद

image

Love Sonkar

Nov 25, 2025

CG Fraud: पूजा पाठ कर शारीरिक परेशानी दूर करने के बहाने ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG Fraud: कुछ माह से पूजा पाठ कर शरीरिक परेशानी दूर करने व आर्थिक लाभ दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिला व एक पुरुष शामिल हैं। तीनों जिले के कनेरी निवासी है। उनके पास से पुलिस ने 92 हजार रुपए व सोने- चांदी के जेवरात बरामद किए।

एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि प्रार्थिया धनेश्वरी ठाकुर ग्राम खैरवाही हाल झलमला गंगानगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति का शरीर का बाया अंग लकवाग्रस्त हो गया है। इलाज के लिए झलमला गंगानगर में किराए के मकान में रहते हैं। इस वर्ष तीज के समय एक महिला तिखुर बेचने के नाम से आई थी, जो प्रार्थीया के पति को देखकर कहा कि तुम्हारे पति को जादू टोना किया है।

हमारे पास बैगा है, जो पूजा पाठ कर ठीक कर देगा और चली गई। कुछ दिन बाद अज्ञात दो महिला एक पुरुष घर आकर नारियल, अगरबत्ती, दीया रखवाकर पूजा की। पूजा में पैसा रखोगे, तब पूजा फलित होगा नहीं तो सब अनर्थ हो जाएगा। प्रार्थिया ने घर में रखे 1 लाख 67 हजार रुपए रख दिए। पुन: पूजा में सोना चांदी के जेवरात रखवाए।

प्रार्थीया ने पहने मराठी मंगल सूत्र, एक अन्य मंगल सूत्र, चॉदी का साटी जुमला कीमती 1 लाख 5 हजार रुपए को पूजा स्थल में रख दिया। आरोपियों ने नगदी एवं सोना चांदी के जेवरात को घर की माता में स्पर्श कराकर वापस करने की बात कही। इस तरह 2 लाख 72 हजार रुपए धोखाधड़ी की। पुलिस ने धारा 318(4), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।

संदेह के आधार पर पुलिस ने रवि नेताम पिता नरेश नेताम (40), रीना नेताम पिता जयमल मंडावी (30), पदमा मंडावी पति जयमल मंडावी (50) को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। उनके पास से 92 हजार रुपए और जेवरात, मोबाइल जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

