CG Accident: बालोद में दर्दनाक हादसा, वाहन की ठोकर से ट्रैक्टर पलटा दो युवकों की मौत

CG Accident: बालोद जिले के पुरूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जगतरा (नेकुरा पुलिया) के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान योगेश साहू (32) और देवेंद्र कुमार (30) के रूप में हुई है, जो कांकेर जिले के ग्राम डोकला के रहने वाले थे।