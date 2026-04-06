ओनाकोना में सुकून, रास्ता बना मुसीबत! खराब सड़कों से पंक्चर हो रही गाड़ियां, सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों में नाराजगी

Balod Tourist Place: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जिस पर्यटन स्थल से जिले को पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश व देशभर में पहचान मिली है। वही उपेक्षित है। जिला प्रशासन यहां प्रचार प्रसार के लिए आयोजन तो करता हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। हम बात कर रहे हैं गुरुर विकासखंड के ग्राम ओनाकोना स्थित पर्यटन स्थल की। यहां महाराष्ट्र के नासिक स्थिति त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की तर्ज पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है।