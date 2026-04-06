6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

ओनाकोना में सुकून, रास्ता बना मुसीबत! खराब सड़कों से पंक्चर हो रही गाड़ियां, सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों में नाराजगी

Balod Tourist Place: जिला प्रशासन यहां प्रचार प्रसार के लिए आयोजन तो करता हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। हम बात कर रहे हैं गुरुर विकासखंड के ग्राम ओनाकोना स्थित पर्यटन स्थल की।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Apr 06, 2026

ओनाकोना में सुकून, रास्ता बना मुसीबत! खराब सड़कों से पंक्चर हो रही गाड़ियां, सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों में नाराजगी(photo-patrika)

ओनाकोना में सुकून, रास्ता बना मुसीबत! खराब सड़कों से पंक्चर हो रही गाड़ियां, सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों में नाराजगी(photo-patrika)

Balod Tourist Place: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जिस पर्यटन स्थल से जिले को पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश व देशभर में पहचान मिली है। वही उपेक्षित है। जिला प्रशासन यहां प्रचार प्रसार के लिए आयोजन तो करता हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। हम बात कर रहे हैं गुरुर विकासखंड के ग्राम ओनाकोना स्थित पर्यटन स्थल की। यहां महाराष्ट्र के नासिक स्थिति त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की तर्ज पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है।

यहां तक पहुंचने में कई पर्यटकों की गाडिय़ां पंक्चर हो जाती हैं। पहुंच मार्ग काफी खराब है। इस मार्ग को संवारने, इसके नवनिर्माण या मरम्मत के लिए आज तक जिला प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया। जबकि जिला प्रशासन ओनाकोना को अपने पर्यटन सूची में शामिल कर गर्व महसूस करता है।

Balod Tourist Place: ओनाकोना में सुकून, रास्ता कष्टों से भरा

बलासपुर से आए रागिनी साहू, राजेंद्र शांडिल्य, रेणुका गौर ने कहा कि ओनाकोना का नाम काफी सुना था। पहली बार आने का मौका मिला। कल से निकले थे। दोपहर में ओनाकोना पहुंचे। पहुंच मार्ग को देखकर मायूसी हाथ लगी। जब इस जगह आए तो सुकून जरूर मिला। शिकायत यही है कि जिला प्रशासन पहुंच मार्ग जरूर बनाए। सडक़ अच्छी हो जाए तो पर्यटकों को काफी राहत मिलेगी।

रविवार के दिन पहुंचते हैं सैकड़ों पर्यटक

रविवार को अवकाश होने के कारण इस जगह सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आए हुए थे। एक पर्यटक झालाटोला निवासी रामेश्वर कुरैटी ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ घूमने आए थे। ओनाकोना पहुंचने से पहले मार्ग बहुत ज्यादा खराब है, नुकीली गिट्टियाों से मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। इस मार्ग को बनाना चाहिए।

लबालब भरे जलाशय में नौका विहार का आनंद

गंगरेल जलाशय के तराई पर स्थित यह ओनाकोना अपने खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में पहचान बनाई है। खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटक यहां आते हैं। यहां बेहतर सुविधाओं की जरूरत हैं। जैसे यहां उद्यान, पार्किंग आदि की सुविधाएं हो तो अच्छा होता।

कई नाव चालक के पास लाइफ जैकेट नहीं यहां नौकाविहार की भी सुविधाएं हैं, लेकिन यहां कई नाव चलाने वालों के पास लाइफ जैकेट नहीं हैं। रविवार को कई पर्यटक बिना सुरक्षा व लाइफ जैकेट के ही नाव पर बैठे नजर आए। लेकिन इस तरह की लापरवाही कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Apr 2026 11:28 am

Published on:

06 Apr 2026 11:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / ओनाकोना में सुकून, रास्ता बना मुसीबत! खराब सड़कों से पंक्चर हो रही गाड़ियां, सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों में नाराजगी

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Road Accident : दो सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों को मौत

बालोद जिले की सड़कों पर लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। शुक्रवार रात जिले में हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई।
बालोद

शीतला मंदिर बैठक में खूनी विवाद! बीच-बचाव करने आए युवक की चाकू मारकर हत्या

शीतला मंदिर बैठक में खूनी विवाद! बीच-बचाव करने आए युवक की चाकू मारकर हत्या, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बालोद

CG Murder Case: बैठक में बवाल! उप सरपंच के भतीजे की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत

उप सरपंच के भतीजे की हत्या (photo source- Patrika)
बालोद

बालोद 2021 में हुआ नक्सल मुक्त, अब लाल पानी से चाहिए मुक्ति

नक्सल मुक्त जिला घोषित होने के बाद भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसमें दल्लीराजहरा का लालपानी प्रभावित क्षेत्र है। लाल पानी से मुक्ति दिलाने की मांग क्षेत्र के लोग लग लगातार कर रहे हैं, लेकिन दल्लीराजहरा से लगे क्षेत्र को लाल पानी से मुक्ति नहीं मिली।
बालोद

PAN Card New Rules: पैन कार्ड बनवाने के नियम बदले, अब ये दस्तावेज होंगे जरूरी, जानें पूरी डिटेल्स

पैन कार्ड के लिए कई दस्तावेज जरूरी (प्रतीकात्मक फोटो)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.