ई-चालान का ट्रायल जारी! सफलता के बाद जिले में होगा लागू, कंट्रोल रूम से होगी सख्त निगरानी…

ट्रायल में जिस वाहन चालक को ई-चालान भेजा जाएगा और वह सफल होगा, तब इसे नियमित किया जाएगा। एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि अभी कुछ दिन समय लगेगा, तैयारी पूरी है। यातायात नियम के तहत वाहन नहीं चलाया तो ई -चालान घर तक पहुंचेगा। झलमला से लेकर बालोद शहर तक कुल 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।