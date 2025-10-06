Patrika LogoSwitch to English

बालोद

ई-चालान का ट्रायल जारी! सफलता के बाद जिले में होगा लागू, कंट्रोल रूम से होगी सख्त निगरानी…

E-Challan: बालोद जिले में एक अक्टूबर से नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले चालकों पर ई- चालान की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है।

less than 1 minute read

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 06, 2025

ई-चालान का ट्रायल जारी! सफलता के बाद जिले में होगा लागू, कंट्रोल रूम से होगी सख्त निगरानी...(photo-patrika)ई-चालान का ट्रायल जारी! सफलता के बाद जिले में होगा लागू, कंट्रोल रूम से होगी सख्त निगरानी...(photo-patrika)

E-Challan: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक अक्टूबर से नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले चालकों पर ई- चालान की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। बीते दिनों ट्रायल किया गया था और जिन वाहन चालकों ने नियम विरुद्ध वाहन चलाया, उसके पास ई-चालान भेजने की तैयारी चल रही है।

ट्रायल में जिस वाहन चालक को ई-चालान भेजा जाएगा और वह सफल होगा, तब इसे नियमित किया जाएगा। एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि अभी कुछ दिन समय लगेगा, तैयारी पूरी है। यातायात नियम के तहत वाहन नहीं चलाया तो ई -चालान घर तक पहुंचेगा। झलमला से लेकर बालोद शहर तक कुल 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

E-Challan: कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

सभी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया हैं, जहां से कैमरों से वाहनों को देखकर ई-चालान किया जाएगा। साथ ही यह पता चल जाएगा आखिर शहर के अंदर कितने वाहनों ने प्रवेश किया व कितने वाहन शहर से होते हुए बाहर गए।

पहनना होगा हेलमेट, सीट बेल्ट लगना जरूरी

एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया अक्टूबर से ही ई- चालान योजना शुरू हो जाएगी। इसके तहत बिना हेलमेट, तेज रफ्तार वाहन, बिना नंबर प्लेट वाहनों एवं सीट बेल्ट लगाए बिना वाहन चलाने वालों की स्क्रीनिंग हो जाएगी। गाड़ी नंबर व स्क्रीनिंग के माध्यम से वाहन चालकों की पहचान कर ई -चालान भेजा जाएगा।

