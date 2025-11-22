Patrika LogoSwitch to English

बालोद

CG Accident: स्पीड ब्रेकर से दो दुर्घटनाएं, उछलकर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत

CG Accident: हाईवा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अर्जुंदा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।

Google source verification

बालोद

image

Love Sonkar

Nov 22, 2025

CG Accident: स्पीड ब्रेकर से दो दुर्घटनाएं, उछलकर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत

हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत (Photo Patrika)

CG Accident: नगर में अव्यवस्थित गति अवरोधक के कारण 20 नवंबर को दो बड़ी दुर्घटना घटी है। इसमें एक व्यक्ति दाऊपारा चौक के गति अवरोधक के कारण हाईवा से टकराया। दूसरा व्यक्ति बस स्टैंड के पास गति अवरोधक कारण हाईवा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अर्जुंदा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।

गुंडरदेही-अर्जुंदा-राजनांदगांव मार्ग का पेचवर्क किया जा रहा है, जिसमें लापरवाही बरती जा रही है। कहीं पर ऊपर तो कहीं पर नीचे मटेरियल डाला जा रहा है, जिसेस जनता को परेशानी होगी। इसके अलावा विभाग की बिना अनुमति के कहीं भी गति अवरोधक बनाया जा रहा है। इसी गति अवरोधक के कारण कांदुल निवासी डोमार दीवान (65) हाईवा से टकरा गया, उसे गंभीर चोट आई है।

गति अवरोधक बनाने नहीं ली अनुमति

पीडब्ल्यूडी के प्रभारी एसडीओ मुकेश गोस्वामी ने बताया कि हमारे विभाग ने गति अवरोधक बनाने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। नगर पंचायत अर्जुंदा के किसी व्यक्ति के कहने पर गति अवरोधक बनाया गया होगा।

हाइवा के पीछे चक्के की चपेट में आ गया

हाईवा चालक संतोष साहू ने बताया कि गुंडरदेही की ओर से रेत भर कर राजनांदगांव जा रहा था। दिनेश गजेंद्र मेरे सामने से दोपहिया वाहन में आ रहा था। तभी होटल के पास गति अवरोधक के कारण से उछलकर हाईवा के पीछे चक्के की चपेट में आ गया।

गति अवरोधक से उछलकर हाइवा के नीचे आया

इसी प्रकार से अर्जुंदा बस स्टैंड में गति अवरोधक के कारण उछल कर दोपहिया सवार परसतराई निवासी दिनेश गजेंद्र पिता राजेश गजेंद्र (32) भी रेत से हाईवा की चपेट में आ गया और उसका सिर कुचल गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

Updated on:

22 Nov 2025 11:48 am

Published on:

22 Nov 2025 11:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod

बालोद

छत्तीसगढ़

CG News: दो सगे भाइयों का दो घंटे के अंतराल में हो गया निधन, पूरे गांव में छाया मातम

CG News: दो सगे भाइयों का दो घंटे के अंतराल में हो गया निधन, पूरे गांव में छाया मातम
बालोद

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ी, अब इस दिन कर सकेंगे आवेदन

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ी, अब इस दिन कर सकेंगे आवेदन
बालोद

Free Coaching: जेईई व नीट के लिए फ्री कोचिंग काउंसिलिंग, 100 विद्यार्थी चयनित

Free Coaching: जेईई व नीट के लिए फ्री कोचिंग काउंसिलिंग, 100 विद्यार्थी चयनित
बालोद

CG Suicide: फांसी लगाकर महिला ने की आत्महत्या, ससुराल वालो पर लगाया दहेज़ प्रताड़ना का आरोप

CG Suicide: फांसी लगाकर महिला ने की आत्महत्या, ससुराल वालो पर लगाया दहेज़ प्रताड़ना का आरोप
बालोद

दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, पति व ससुर गिरफ्तार

गुंडरदेही थाना अंतर्गत ग्राम चारभाठा में 2 नवंबर को 27 वर्षीय गीतिका (दीप्ति) ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका 5 माह से गर्भवती थी, लेकिन परिवार वालों से मिली यातनाओं को सह नहीं पाई।
बालोद
