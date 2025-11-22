CG Accident: स्पीड ब्रेकर से दो दुर्घटनाएं, उछलकर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत

CG Accident: नगर में अव्यवस्थित गति अवरोधक के कारण 20 नवंबर को दो बड़ी दुर्घटना घटी है। इसमें एक व्यक्ति दाऊपारा चौक के गति अवरोधक के कारण हाईवा से टकराया। दूसरा व्यक्ति बस स्टैंड के पास गति अवरोधक कारण हाईवा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अर्जुंदा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।