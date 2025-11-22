CG Accident: स्पीड ब्रेकर से दो दुर्घटनाएं, उछलकर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत

हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत (Photo Patrika)
CG Accident: नगर में अव्यवस्थित गति अवरोधक के कारण 20 नवंबर को दो बड़ी दुर्घटना घटी है। इसमें एक व्यक्ति दाऊपारा चौक के गति अवरोधक के कारण हाईवा से टकराया। दूसरा व्यक्ति बस स्टैंड के पास गति अवरोधक कारण हाईवा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अर्जुंदा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।
गुंडरदेही-अर्जुंदा-राजनांदगांव मार्ग का पेचवर्क किया जा रहा है, जिसमें लापरवाही बरती जा रही है। कहीं पर ऊपर तो कहीं पर नीचे मटेरियल डाला जा रहा है, जिसेस जनता को परेशानी होगी। इसके अलावा विभाग की बिना अनुमति के कहीं भी गति अवरोधक बनाया जा रहा है। इसी गति अवरोधक के कारण कांदुल निवासी डोमार दीवान (65) हाईवा से टकरा गया, उसे गंभीर चोट आई है।
पीडब्ल्यूडी के प्रभारी एसडीओ मुकेश गोस्वामी ने बताया कि हमारे विभाग ने गति अवरोधक बनाने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। नगर पंचायत अर्जुंदा के किसी व्यक्ति के कहने पर गति अवरोधक बनाया गया होगा।
हाईवा चालक संतोष साहू ने बताया कि गुंडरदेही की ओर से रेत भर कर राजनांदगांव जा रहा था। दिनेश गजेंद्र मेरे सामने से दोपहिया वाहन में आ रहा था। तभी होटल के पास गति अवरोधक के कारण से उछलकर हाईवा के पीछे चक्के की चपेट में आ गया।
इसी प्रकार से अर्जुंदा बस स्टैंड में गति अवरोधक के कारण उछल कर दोपहिया सवार परसतराई निवासी दिनेश गजेंद्र पिता राजेश गजेंद्र (32) भी रेत से हाईवा की चपेट में आ गया और उसका सिर कुचल गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
