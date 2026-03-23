Weather Update: मौसम के उतार-चढ़ाव से बढ़ी बीमारियां, लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, अपनाएं बचाव के ये तरीके

लू से बचाव के उपाय लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप और गर्मी में ज्यादा देर तक रहने के कारण शरीर में पानी और खनिज मुख्यता नमक की कमी हो जाना होता है। बचाव के लिए बहुत अनिवार्य न हो तो घर से बाहर ना जाएं। धूप में निकलने से पहले सिर व कानों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध लें। पानी अधिक मात्रा में पिएं, अधिक समय तक धूप में न रहे, गर्मी के दौरान नरम, मुलायम सूती के कपड़े पहनने चाहिए। अधिक पसीना आने की स्थिति में ओआरएस घोल पिएं, चक्कर आने, मिताली आने पर छायादार स्थान पर आराम करें।