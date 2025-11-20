CG Suicide: फांसी लगाकर महिला ने की आत्महत्या, ससुराल वालो पर लगाया दहेज़ प्रताड़ना का आरोप

CG Suicide: गुंडरदेही थाना अंतर्गत ग्राम चारभाठा में 2 नवंबर को 27 वर्षीय गीतिका (दीप्ति) ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में मृतका के पिता व मां ने गुंडरदेही थाने में आकर 15 नवंबर को बेटी के ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। इसके लिए पति, सास, ससुर ने दबाव बनाते थे। दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या की।