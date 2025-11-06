Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: मशीन से टूटकर गिरा 1 टन क्वायल, मजदूर की मौके पर मौत

CG News: मशीन से जुड़ा लगभग एक टन वजन का क्वायल अचानक टूटकर गिर गया। क्वायल की चपेट में आने से बिपिन की मौके पर ही मौत हो गई।

बलोदा बाज़ार

image

Love Sonkar

Nov 06, 2025

CG News: मशीन से टूटकर गिरा 1 टन क्वायल, मजदूर की मौके पर मौत

CG News: ग्राम रवान स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें प्लांट के पीएच बॉयलर यूनिट में काम कर रहे मजदूर बिपिन कुमार (पतपुरा, बिहार) की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब कैसिंग मशीन से जुड़ा लगभग एक टन वजन का क्वायल अचानक टूटकर गिर गया। क्वायल की चपेट में आने से बिपिन की मौके पर ही मौत हो गई।

बिपिन ठेका फर्म के माध्यम से प्लांट में कार्यरत थे। सहकर्मियों ने तुरंत सुरक्षा अमले को बुलाया और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना के बाद संयंत्र में अफरा-तफरी मच गई और मजदूरों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने प्लांट प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मृतक के परिवार में दो छोटे बच्चे हैं। उनके साले भूपेन्द्र कुमार ने जिला अस्पताल में बताया कि बिपिन परिवार की भलाई और बच्चों की शिक्षा के लिए हजारों किलोमीटर दूर काम कर रहे थे। घटना के बाद परिवार और सहकर्मी भावुक हो उठे।

अंबुजा सीमेंट प्लांट अधिकारियों ने ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। कंपनी का कहना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस घटना की पूर्ण जांच की जा रही है। कंपनी ने मृतक के परिवार को भावनात्मक समर्थन, सहायता और नियमानुसार मुआवजा देने की प्रतिबद्धता जताई है।

स्थानीय पुलिस और नियामक एजेंसियों के साथ मिलकर कंपनी पूरी जांच कर रही है। मजदूरों का कहना है कि ऐसे हादसे रोकने के लिए प्लांट में सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करना आवश्यक है।

प्लांट में सुरक्षा उपायों की कमी

मजदूरों ने बताया कि प्लांट में सुरक्षा उपायों की कमी है। कई मशीनों पर जर्जर पार्ट्स लगे हुए हैं और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता। पहले भी कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट दिए जाते हैं, लेकिन बड़े हादसों से बचाने वाले उपाय लागू नहीं होते।

Published on:

06 Nov 2025 01:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: मशीन से टूटकर गिरा 1 टन क्वायल, मजदूर की मौके पर मौत

