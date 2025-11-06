CG News: मशीन से टूटकर गिरा 1 टन क्वायल, मजदूर की मौके पर मौत

CG News: ग्राम रवान स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें प्लांट के पीएच बॉयलर यूनिट में काम कर रहे मजदूर बिपिन कुमार (पतपुरा, बिहार) की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब कैसिंग मशीन से जुड़ा लगभग एक टन वजन का क्वायल अचानक टूटकर गिर गया। क्वायल की चपेट में आने से बिपिन की मौके पर ही मौत हो गई।