CG News: मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई, नशीली दवाई बेचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

इसी कड़ी में बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली की नगर से मुडतराई जाने के मोड के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से एक लाल रंग के कैरी बैग में नशीली दवाई रख कर अवैध धन लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बिक्री हेतु ग्राहक तलाश करते खडा हैं। जिसकी सूचना तस्दीक पर थाना पाण्डुका पुलिस एवं स्पेशल टीम रवाना हो कर घटना स्थल पहुंच कर तस्दीक करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर संदेही आरोपी को पकड़ कर समक्ष गवाहन के तलाशी लेने पर संदेही कौशल पटेल के पास एक लाल रंग के कैरी बैग के अंदर अल्प्राजोलम टेबलेट 11 पत्ता पाया गया। जिसे पाण्डुका पुलिस द्वारा जब्त कर आरोपी कौशल पटेल पिता रमेश उम्र 26 वर्ष निवासी कोपरा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।