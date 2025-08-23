CG News: मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई, नशीली दवाई बेचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

CG News: वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध नशीली दवाईयों, गांजा, शराब पर रोक लगाने के साथ इन अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं। जिसके परिपालन में अभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रातंर्गत मुखबिर एवं पेट्रोलिंग सक्रिय कर लगातार अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई किया जा रहा हैं।
इसी कड़ी में बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली की नगर से मुडतराई जाने के मोड के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से एक लाल रंग के कैरी बैग में नशीली दवाई रख कर अवैध धन लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बिक्री हेतु ग्राहक तलाश करते खडा हैं। जिसकी सूचना तस्दीक पर थाना पाण्डुका पुलिस एवं स्पेशल टीम रवाना हो कर घटना स्थल पहुंच कर तस्दीक करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर संदेही आरोपी को पकड़ कर समक्ष गवाहन के तलाशी लेने पर संदेही कौशल पटेल के पास एक लाल रंग के कैरी बैग के अंदर अल्प्राजोलम टेबलेट 11 पत्ता पाया गया। जिसे पाण्डुका पुलिस द्वारा जब्त कर आरोपी कौशल पटेल पिता रमेश उम्र 26 वर्ष निवासी कोपरा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी कौशल पटेल से पूछताछ करने पर प्रतिबंधित नशीली दवाई अल्प्राजोलम टेबलेट को निकट के ग्राम भेण्ड्री के जेपी फॉर्मा मेडिकल के निखलेश साहू से खरीदना बताया। जिसके आधार पर मेडिकल जेपी फॉर्मा मेडिकल के संचालक निखलेश साहू को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर आरोपी निखलेश साहू के द्वारा प्रतिबंधित नशीली दवाईओं आरोपी कौशल साहू को बिक्री करना बताने पर आरोपी निखलेश साहू पिता भीखम साहू उम्र 20 साल निवासी भेण्ड्री के विरूद्ध 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट की धारा जोडते हुए गिरतार किया गया। प्रकरण के दोनों आरोपी कौशल पटेल एवं निखलेश साहू को गिरतार कर न्यायालय में पेश किया।