CG News: लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने वाली अनुरिता गिरफ्तार, अब तक आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ़्तारी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 के बीच आरोपियों ने उसे सेक्स स्कैंडल में फंसा देने की धमकी दी थी। इसी डर का फायदा उठाकर उससे 2.75 लाख रुपए वसूले गए। शिकायत पर सिटी कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा 384, 389, 212, 201, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की जांच के दौरान सेक्स स्कैंडल को शह देने में तब के एक इंस्पेक्टर से लेकर हवलदार और कुछ आरक्षकों का नाम उछला था। एक हवलदार की गिरफ़्तारी भी हुई थी। वहीं, इंस्पेक्टर फरार बताए गए थे। बाद में उनकी ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाए जाने की खबर भी मिली थी।