CG News: बिजली बिल हाफ योजना बदलते ही लगने लगा बिल का झटका, पुरानी योजना को लागू करने की मांग

मध्यमवर्गीय परिवार के लोगों का कहना है कि हर तरफ से मध्य वर्गी परिवार की कमर तोड़ने का काम सरकारें करते रहती है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ मध्यवर्गीय परिवार को नहीं मिल पाता है। इससे अब मध्यमवर्गी परिवारों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। उन लोगों का कहना है कि एक बड़ा आदमी भी सरकार को वोट करता है और एक माध्यम वर्गी परिवार का भी व्यक्ति सरकार को वोट करता है और एक गरीब व्यक्ति भी फिर भी माध्यम वर्गी परिवार के लिए कोई भी सरकार किसी प्रकार की योजना क्यों नहीं बनती।