CG News: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, हथबंद स्टेशन पर दोबारा रुकेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस,

CG News: रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के सतत प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम एक बार फिर सामने आया है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात देते हुए भारतीय रेलवे ने कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 18237/18238 का हथबंद स्टेशन पर ठहराव पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
विदित हो कि कोविड-19 काल में वर्ष 2020 से हथबंद स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव स्थगित कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय जनता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सांसद अग्रवाल ने हाल ही में हुई रेलवे समीक्षा बैठक में इस विषय को प्रमुखता से उठाया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।