CG News: रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, हथबंद स्टेशन पर दोबारा रुकेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस,

विदित हो कि कोविड-19 काल में वर्ष 2020 से हथबंद स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव स्थगित कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय जनता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सांसद अग्रवाल ने हाल ही में हुई रेलवे समीक्षा बैठक में इस विषय को प्रमुखता से उठाया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।