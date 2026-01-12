छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पदाधिकारी गिरफ्तार, मचा बवाल… जानें क्या है पूरा मामला?

इस संबंध में जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले में आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने के दावे किए गए थे, जिसके बाद शनिवार-रविवार दरमियानी रात को जिला बलौदा बाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव (51), पिता रामकुमार, निवासी धरम नगर पचपेड़ी नाका रायपुर जिला रायपुर और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सह सचिव दिनेश वर्मा उर्फ मंडल (51), पिता चैतराम, निवासी दुबे कॉलोनी रायपुर जिला रायपुर को रायपुर से हिरासत में लिया गया है।