बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पदाधिकारी गिरफ्तार, मचा बवाल… जानें क्या है पूरा मामला?

CG News: बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में 10 जून 2024 को घटित तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में रविवार को दो आरोपियों की गिरफ्तारी ने फिर से जिले में राजनैतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं।

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Jan 12, 2026

गिरफ्तार (photo source- Patrika)

गिरफ्तार (photo source- Patrika)

CG News: बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में 10 जून 2024 को घटित तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में रविवार को दो आरोपियों की गिरफ्तारी ने फिर से जिले में राजनैतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं।

इस संबंध में जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले में आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने के दावे किए गए थे, जिसके बाद शनिवार-रविवार दरमियानी रात को जिला बलौदा बाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव (51), पिता रामकुमार, निवासी धरम नगर पचपेड़ी नाका रायपुर जिला रायपुर और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सह सचिव दिनेश वर्मा उर्फ मंडल (51), पिता चैतराम, निवासी दुबे कॉलोनी रायपुर जिला रायपुर को रायपुर से हिरासत में लिया गया है।

दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार उक्त दोनों ही आरोपियों का प्रकरण के प्रारंभ से ही नाम था और दोनों आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों द्वारा बार-बार अपना ठिकाना बदला जा रहा था। लगातार पतासाजी के बाद शनिवार-रविवार दरमियानी रात को आखिरकार दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

दोनों आरोपियों को बलौदाबाजार में 10 जून 2024 को कलेक्ट्रेट में घटित तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना के संबंध में थाना सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 378/2024 के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उक्त दोनों आरोपियों को मिलाकर बलौदाबाजार में घटित तोडफ़ोड़ एवं आगजनी प्रकरण में अब तक कुल 198 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है।

12 Jan 2026 05:39 pm

छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पदाधिकारी गिरफ्तार, मचा बवाल… जानें क्या है पूरा मामला?

