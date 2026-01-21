CG Local holiday: बल्ले-बल्ले… इस जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित, इन दिनों बंद रहेंगे सभी कार्यालय

अवकाश (फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज)
CG Local holiday: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के निवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 की अवकाश सूची जारी किए जाने के बाद जिलों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अवकाश घोषित करने की अनुमति दी गई है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला प्रशासन ने तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं, जिनका आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार 29 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को अनंत चतुर्दशी, 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को दशहरा के अवसर पर महाअष्टमी तथा 10 दिसंबर 2026 (गुरुवार) को वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।
इन अवकाशों का लाभ जिले में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों, शासकीय संस्थाओं और उनके कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि, आपात एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में कार्य व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
साल 2026 सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ढेर सारी छुट्टियां लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों की सूची जारी कर दी है, जिसे गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। सरकारी आदेश के अनुसार, साल 2026 में कुल 107 छुट्टियां घोषित की गई हैं। इनमें 18 पब्लिक हॉलिडे, 28 जनरल हॉलिडे (शनिवार और रविवार को छोड़कर) और 61 ऑप्शनल हॉलिडे शामिल हैं।
हालांकि, इस बार कुछ प्रमुख त्योहार रविवार के दिन पड़ने की वजह से कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाएगा। महाशिवरात्रि और दिवाली रविवार को होने के कारण इन पर अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के कैलेंडर के अनुसार, जनवरी से दिसंबर तक लगभग हर महीने कर्मचारियों को त्योहारों और विश्राम का अवसर मिलेगा। इसमें गणतंत्र दिवस, होली, ईद, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं।
