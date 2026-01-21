CG Local holiday: बल्ले-बल्ले… इस जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित, इन दिनों बंद रहेंगे सभी कार्यालय

हालांकि, इस बार कुछ प्रमुख त्योहार रविवार के दिन पड़ने की वजह से कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाएगा। महाशिवरात्रि और दिवाली रविवार को होने के कारण इन पर अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के कैलेंडर के अनुसार, जनवरी से दिसंबर तक लगभग हर महीने कर्मचारियों को त्योहारों और विश्राम का अवसर मिलेगा। इसमें गणतंत्र दिवस, होली, ईद, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं।