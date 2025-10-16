आज-कल तय हो जाएगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष का नाम! केंद्रीय पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से कर रहे वन-टू-वन..

बलौदाबाजार में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चयन के इस सृजन कार्यक्रम में किसानों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी के फैसले में उनकी राय भी शामिल की जाए। इस कार्यक्त्रस्म में डॉ. राउत के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और डॉ. शिव कुमार डहरिया की टीम ने भी भाग लिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चुनाव की यह प्रक्त्रिस्या कार्यकर्ताओं के लिए एक नया अवसर है। यदि यह पूरी तरह से पारदर्शी और कार्यकर्ताओं की पसंद के अनुसार होता है, तो यह पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती से खड़ा कर सकता है।