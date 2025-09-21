प्राचार्य 6 दिनों से गायब! ​टीचर भी मना रहे थे छुट्टी, जब पहुंचे शिक्षा अधिकारी तो मची खलबली, 12 के खिलाफ कार्रवाई

शालाओं से लगातार मिल रही शिकायतें को लेकर शनिवार को जब जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. संजय गुहे बीईओ राजेंद्र टंडन के साथ आकस्मिक निरीक्षण पर निकले तब सहीं पाई। निरीक्षण के दौरान कुछ स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक एवं लिपिक अनुपस्थित रहे और जो शिक्षक उपस्थित थे वे भी कर्तव्य में लापरवाही बरतते मिले। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य व लिपिक सहित 12 शिक्षकों को नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें 2 प्राचार्य, 7 व्याख्याता एवं 3 लिपिक शामिल हैं।