प्राचार्य 6 दिनों से गायब! ​टीचर भी मना रहे थे छुट्टी, जब पहुंचे शिक्षा अधिकारी तो मची खलबली, 12 के खिलाफ कार्रवाई

CG School: बलौदाबाजार जिले में बीते कई माह से शिकायत मिलती रही है कि अधिकांश शासकीय शालाओं में न तो शिक्षक-शिक्षिका समय पर पहुंचते हैं और न ही शासन द्वारा निर्धारित समय तक शालाओं का संचालन ही किया जा रहा है। वहीं हर दिन निर्धारित समय से पूर्व ही स्कूलों में छुट्टी दे दी जाती है। ( CG news ) शिक्षक शिक्षिका बगैर आवेदन के ही अवकाश पर होते हैं। इस खुलासे के बाद अब लापरवाह शिक्षक और प्राचार्य को नोटिस थमाया है।
शालाओं से लगातार मिल रही शिकायतें को लेकर शनिवार को जब जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. संजय गुहे बीईओ राजेंद्र टंडन के साथ आकस्मिक निरीक्षण पर निकले तब सहीं पाई। निरीक्षण के दौरान कुछ स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक एवं लिपिक अनुपस्थित रहे और जो शिक्षक उपस्थित थे वे भी कर्तव्य में लापरवाही बरतते मिले। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य व लिपिक सहित 12 शिक्षकों को नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें 2 प्राचार्य, 7 व्याख्याता एवं 3 लिपिक शामिल हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी सबसे पहले विकासखण्ड बलौदा बाजार के शा. उमा शाला खटियापाटी पहुंचे। यहां सुबह 9 बजे तक केवल 4 व्याख्याता उपस्थित थे और 3 व्यायाता व 1 सहायक ग्रेड 2 अनुपस्थित मिले, जिनमें व्यायाता एलबी शकुंतला ध्रुव, रविकुमार साहू, गजेन्द्र प्रसाद ध्रुव और सहायक ग्रेड 2 मनीषा विश्वास शामिल है।
निरीक्षण के दौरान समय सारिणी अनुसार दूसरा कालखण्ड चल रहा था, किन्तु छात्र-छात्राएं बाहर घूम रहे थे और सभी शिक्षक कार्यालय में बैठे पाए गए। इस पर प्राचार्य हेमराम ध्रुव, व्यायाता एलबी भुनेश्वर प्रसाद पटेल, छत्रपाल सिंह वर्मा, दामिनी बेहरा, विजय लक्ष्मी पटेल को नोटिस जारी किया गया है।
इसके बाद शासकीय हाईस्कूल सुढ़ेला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रभारी प्राचार्य संतरू सिंह पैंकरा बिना पूर्व सूचना के विगत 6 दिनों से अनुपस्थित पाए गए तथा इस माह में केवल 3 दिन शाला आने का प्रमाण मिला, जबकि 2 दिन अवकाश और 6 दिन अन्य काम का बहाना कर शाला से गायब रहे। इसके साथ ही विगत दो दिन से सहायक ग्रेड 2 रजनी शर्मा एवं सहायक ग्रेड 3 दुर्गा देवी ध्रुव अनुपस्थित थे।
शासकीय प्राथमिक शाला व पूर्व माध्यमिक शाला सुढ़ेला में मध्याह्न भोजन कक्ष, भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। रसोईयों को स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाने के निर्देश दिए गए। लबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जाएगा।