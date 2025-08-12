CG News: देवराज इंद्रदेव हुए नाराज, तेज धूप के चलते खेतों में दिखने लगी दरारें, चिंता में पड़े किसान

विदित हो कि सावन माह के समाप्त होने तक जिले में महज 557.6 मिमी बारिश ही हुई है। जिले के किसानों के साल भर का पूरा बजट धान पर ही निर्भर करता है या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिले के किसान खरीफ के धान की फसल पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। परंतु जिले में बीते दो सप्ताह से पर्याप्त बारिश नहीं होने से अब किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। वर्तमान में धान के पौधे लगभग एक से डेढ़ फीट के हो चुके हैं। सामान्य दिनों में इस समय तक किसानों का बियासी का कार्य पूरी हो चुका होता है, परंतु बारिश नहीं होने से जिले में अब तक महज 40.44 फीसदी ही बियासी हो पाई है। आसमान साफ होने, बारिश नहीं होने और तेज धूप तथा भीषण गर्मी की वजह से अब धान के खेत से पानी के साथ नमी भी तेजी से कम हो रही है। जिले के बहुतेरे स्थानों पर अब धान के खेतों में बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं।