Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: ऑपरेशन निश्चय 2.0’ में तड़के दबिश, 45 से अधिक ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में पकड़े कई आरोपी

CG News: ऑपरेशन निश्चय 2.0 के तहत चार आरोपियों को नशे का सामान बेचते गिरफ्तार कर, उनसे 15.48 किलोग्राम गांजा, 26 नग नशीला कैप्सूल और 20 नग टैबलेट जब्त किया गया है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 20, 2025

CG News: ऑपरेशन निश्चय 2.0’ में तड़के दबिश, 45 से अधिक ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में पकड़े कई आरोपी
पुलिस ने एक ही दिन में पकड़े कई आरोपी (Photo Patrika)

CG News: जिला बलौदा बाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र, रायपुर अमरेश मिश्रा के निर्देशन में रायपुर रेंज के सभी जिलों रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी सहित जिला बलौदा बाजार-भाटापारा में असामाजिक तत्वों एवं अवैध कार्यों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए ‘आपरेशन निश्चय 2.0’ चलाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में शुक्रवार तड़के सुबह चार बजे से अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार और हेमसागर सिदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाटापारा के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग 20 टीमों द्वारा नशे के सामानों की बिक्री/तस्करी करने वाले आरोपियों, स्थाई वारंटी एवं शांति व्यवस्था बाधित करने वाले लोगों के संभावित ठिकाने पर पुलिस टीम द्वारा एक साथ दबिश दी।

पुलिस टीम द्वारा ‘आपरेशन निश्चय 2.0’ पूरे जिले में चलाया जा रहा है। ऑपरेशन निश्चय 2.0 में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा अभी तक 45 से भी अधिक स्थानों में आकस्मिक दबिश दी गई है। ऑपरेशन निश्चय 2.0 के तहत चार आरोपियों को नशे का सामान बेचते गिरफ्तार कर, उनसे 15.48 किलोग्राम गांजा, 26 नग नशीला कैप्सूल और 20 नग टैबलेट जब्त किया गया है। अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनसे 215 लीटर शराब जब्त किया गया। इसी क्रम में अपने पास धारदार हथियार रखने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

आपरेशन निश्चय 2.0 के तहत पुलिस टीम द्वारा फरार आरोपियों के संभावित ठिकाने में दबिश देकर 10 स्थाई वारंट तामील किया गया है। साथ ही शांति व्यवस्था बाधित करने वाले 21 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 10:39 am

Published on:

20 Sept 2025 10:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: ऑपरेशन निश्चय 2.0’ में तड़के दबिश, 45 से अधिक ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में पकड़े कई आरोपी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.