CG News: ऑपरेशन निश्चय 2.0’ में तड़के दबिश, 45 से अधिक ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में पकड़े कई आरोपी

पुलिस टीम द्वारा ‘आपरेशन निश्चय 2.0’ पूरे जिले में चलाया जा रहा है। ऑपरेशन निश्चय 2.0 में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा अभी तक 45 से भी अधिक स्थानों में आकस्मिक दबिश दी गई है। ऑपरेशन निश्चय 2.0 के तहत चार आरोपियों को नशे का सामान बेचते गिरफ्तार कर, उनसे 15.48 किलोग्राम गांजा, 26 नग नशीला कैप्सूल और 20 नग टैबलेट जब्त किया गया है। अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनसे 215 लीटर शराब जब्त किया गया। इसी क्रम में अपने पास धारदार हथियार रखने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।