CG News: ऑपरेशन निश्चय 2.0’ में तड़के दबिश, 45 से अधिक ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में पकड़े कई आरोपी

CG News: जिला बलौदा बाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र, रायपुर अमरेश मिश्रा के निर्देशन में रायपुर रेंज के सभी जिलों रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी सहित जिला बलौदा बाजार-भाटापारा में असामाजिक तत्वों एवं अवैध कार्यों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए ‘आपरेशन निश्चय 2.0’ चलाने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में शुक्रवार तड़के सुबह चार बजे से अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार और हेमसागर सिदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाटापारा के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग 20 टीमों द्वारा नशे के सामानों की बिक्री/तस्करी करने वाले आरोपियों, स्थाई वारंटी एवं शांति व्यवस्था बाधित करने वाले लोगों के संभावित ठिकाने पर पुलिस टीम द्वारा एक साथ दबिश दी।
पुलिस टीम द्वारा ‘आपरेशन निश्चय 2.0’ पूरे जिले में चलाया जा रहा है। ऑपरेशन निश्चय 2.0 में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा अभी तक 45 से भी अधिक स्थानों में आकस्मिक दबिश दी गई है। ऑपरेशन निश्चय 2.0 के तहत चार आरोपियों को नशे का सामान बेचते गिरफ्तार कर, उनसे 15.48 किलोग्राम गांजा, 26 नग नशीला कैप्सूल और 20 नग टैबलेट जब्त किया गया है। अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनसे 215 लीटर शराब जब्त किया गया। इसी क्रम में अपने पास धारदार हथियार रखने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
आपरेशन निश्चय 2.0 के तहत पुलिस टीम द्वारा फरार आरोपियों के संभावित ठिकाने में दबिश देकर 10 स्थाई वारंट तामील किया गया है। साथ ही शांति व्यवस्था बाधित करने वाले 21 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।