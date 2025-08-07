CG News: सोलर एनर्जी से घर में ही बिजली बनाने की सुविधा, 25 लाख परिवारों का बिल 100 यूनिट तक हाफ

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और योजना की जानकारी फैलाने के उद्देश्य से बलौदाबाजार में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर जानकारी दी गई। इसमें जीपी अधीक्षण अभियंता अनंत, गायत्री गावड़े, एमएल साहू, आदित्य ठाकुर, यूएस बर्मन, भूषण लाल वर्मा सहित संभाग के 21 अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने खुद भी योजना के तहत पंजीयन करवाया और अन्य उपभोक्ताओं को भी प्रेरित किया। कार्यशाला में पंजीकृत वेंडर और आम विद्युत उपभोक्ता भी शामिल हुए। जनजागरूकता बढ़ाने के लिए अब वितरण केंद्र स्तर पर ऐसे शिविर और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना के बारे में जानकर उसका लाभ उठा सकें।