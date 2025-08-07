7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: सोलर एनर्जी से घर में ही बिजली बनाने की सुविधा, 25 लाख परिवारों का बिल 100 यूनिट तक हाफ

CG News: हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव करते हुए पहले की 400 यूनिट मासिक छूट की सीमा को संशोधित कर 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत रियायत देने का फैसला लिया है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 07, 2025

CG News: सोलर एनर्जी से घर में ही बिजली बनाने की सुविधा, 25 लाख परिवारों का बिल 100 यूनिट तक हाफ
सोलर एनर्जी से घर में ही बिजली बनाने की सुविधा (Photo Patrika)

CG News: राज्य सरकार की पुनरीक्षित हाफ बिजली बिल योजना और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने जिले के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव करते हुए पहले की 400 यूनिट मासिक छूट की सीमा को संशोधित कर 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत रियायत देने का फैसला लिया है। इससे जिले के करीब 2.25 लाख सामान्य और कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही लाभ मिलता रहेगा।

इनमें लगभग 1.32 लाख बीपीएल परिवारों को पहले की तरह 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती रहेगी। इसके साथ ही वे हाफ बिजली बिल योजना के तहत अन्य लाभों से भी लाभान्वित रहेंगे। सरकार राज्य में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है। इसके तहत रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने पर उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार से अधिकतम 1.08 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवाट सोलर प्लांट से हर महीने औसतन 240 यूनिट बिजली बन सकती है।

इस पर 60 हजार रुपए केंद्र और 30 हजार रुपए राज्य की ओर से, इस तरह कुल 90 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है। 3 किलोवाट प्लांट पर उत्पादन औसतन 360 यूनिट प्रतिमाह रहता है। इसमें 78 हजार केंद्र और 30 हजार रुपए राज्य की ओर से मिलाकर कुल 1.08 लाख की सहायता मिलती है। जो उपभोक्ता शेष राशि के लिए बैंक लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए 6.3त्न से 6.5त्न की न्यूनतम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध है। इसके लिए केवल बिजली बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडर कोटेशन और फीजिबिलिटी रिपोर्ट जैसे दस्तावेज काफी हैं।

सोलर एनर्जी से घर में ही बिजली बनाने की सुविधाआंकड़ों में समझिए बिजली गणित

2.25 लाख कुल उपभोक्ता बलौदाबाजार जिले में

1.32 लाख बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट मुफ्त

1.08 लाख रुपए सोलर पैनल लगाने सब्सिडी

240 यूनिट बिजली 3 किलोवाट सोलर प्लांट से

360 यूनिट बिजली 3 किलोवाट सोलर प्लांट से

0 हो सकता है बिजली बिल अगर सोलर पैलन लगाएं

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और योजना की जानकारी फैलाने के उद्देश्य से बलौदाबाजार में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर जानकारी दी गई। इसमें जीपी अधीक्षण अभियंता अनंत, गायत्री गावड़े, एमएल साहू, आदित्य ठाकुर, यूएस बर्मन, भूषण लाल वर्मा सहित संभाग के 21 अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने खुद भी योजना के तहत पंजीयन करवाया और अन्य उपभोक्ताओं को भी प्रेरित किया। कार्यशाला में पंजीकृत वेंडर और आम विद्युत उपभोक्ता भी शामिल हुए। जनजागरूकता बढ़ाने के लिए अब वितरण केंद्र स्तर पर ऐसे शिविर और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना के बारे में जानकर उसका लाभ उठा सकें।

बलौदाबाजार वृत्त में अब तक 131 परिवारों ने सोलर पैनल लगवाकर भारी बिजली बिल से राहत पाई है। अब वे अपने लिए मुफ्त बिजली भी तैयार कर रहे हैं। बाजार में कई कंपनियों के डीसीआर सोलर पैनल उपलब्ध हैं। इनकी कीमतें 1.8 लाख से 2.1 लाख तक हैं। इसमें 1.08 लाख की सब्सिडी घटने के बाद बची हुई राशि उपभोक्ता खुद वहन करते हैं। कुछ बीमा कंपनियां सोलर प्लांट का बीमा भी कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। यह योजना न सिर्फ सस्ती और स्थायी बिजली देती है, बल्कि उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। इससे पर्यावरण सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 10:57 am

Published on:

07 Aug 2025 10:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: सोलर एनर्जी से घर में ही बिजली बनाने की सुविधा, 25 लाख परिवारों का बिल 100 यूनिट तक हाफ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.